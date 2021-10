https://mundo.sputniknews.com/20211008/cada-dia-de-no-reconocimiento-de-las-vacunas-rusas-aporta-ganancias-para-alguien-en-occidente-1116908617.html

"Cada día de no reconocimiento de las vacunas rusas aporta ganancias para alguien en Occidente"

"El reconocimiento mutuo de las vacunas por Rusia y la Unión Europea es un tema de suma importancia , pero la situación no se mueve del punto muerto. El embajador de la UE en Rusia, Markus Ederer, dice que la parte rusa no ha presentado el paquete necesario de la documentación y está politizando la situación. Pero los hechos prueban lo contrario", escribió el senador en Facebook.El Fondo Ruso de Inversión Directa presentó la solicitud de registro de la vacuna Sputnik V a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en enero de 2021. La UE informó a la parte rusa de los requisitos necesarios para el reconocimiento de los certificados en julio, tras lo cual el Ministerio de Salud ruso entregó a la misión de la UE en Rusia toda la documentación requerida, refirió el senador.Como segundo factor el senador indicó "la competencia deshonesta" y adujo unas manifestaciones del parlamentario alemán Waldemar Herdt, quien dijo que las compañías farmacológicas tienen su propia "carrera armamentista", actúan según el principio de "detener al otro, para que avance el nuestro", y agregó que es una política en que no se toman en consideración los intereses de los ciudadanos.La inocuidad y la eficacia de las vacunas rusas no suscitan dudas, en primavera pasada Europa organizó tours de vacunación a Rusia, la vacuna Sputnik V se administró a más de un millón de habitantes de Hungría, la Comisión Europea reconoció los certificados de San Marino, donde se usó Sputnik V, pero al mismo tiempo subrayó que "eso no significa que la UE reconozca Sputnik V"."Cada día de no reconocimiento de las vacunas rusas aporta ganancias para alguien en Occidente", recordó Kosachov, agregando que "ya es hora de tener medida".

