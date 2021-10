https://mundo.sputniknews.com/20211008/brics-modelo-de-interaccion-internacional-sin-ocultar-agendas-y-sin-dobles-estandares-1116913636.html

BRICS, modelo de interacción internacional "sin ocultar agendas y sin dobles estándares"

BRICS, modelo de interacción internacional "sin ocultar agendas y sin dobles estándares"

El grupo BRICS, integrado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, constituye una pieza fundamental en la construcción de un mundo verdaderamente... 08.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-08T17:22+0000

2021-10-08T17:22+0000

2021-10-08T17:44+0000

qué pasa

onu

brics

cooperación

interacción

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1116913298_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_94a8395432635df5b523405c29b02347.jpg

BRICS, modelo de interacción internacional "sin ocultar agendas y sin dobles estándares" BRICS, modelo de interacción internacional "sin ocultar agendas y sin dobles estándares"

Así se desprende de la entrevista exclusiva concedida a Sputnik por el responsable del tema del BRICS en el Departamento de Planificación de Políticas Exteriores de la Cancillería rusa, Mjaíl Malkov, en el marco del recientemente celebrado foro internacional 'Rusia e Iberoamérica en el mundo globalizante: historia y modernidad', donde el alto funcionario ofreció una lección titulada: 'El papel del BRICS en la construcción de un nuevo orden mundial'.–¿En qué mundo vivimos, es decir, es un mundo que sigue siendo unipolar, o ya podemos constatar su multipolaridad? ¿Y cuál es el papel que desempeña el BRICS en este sentido?–El mundo de hoy es desgraciadamente bastante complejo, fruto del entrelazamiento de muchos factores, agravados además por los desafíos de la pandemia. ¿A dónde vamos? Lo deseable sería avanzar hacia una multipolaridad eficaz y verdadera, donde se tomen en consideración los intereses de un círculo de países más amplio posible, en vez de los de unos pocos grupos. En este sentido, asignamos el papel decisivo al fortalecimiento de los mecanismos de la ONU como plataforma coordinadora, y, obviamente, al fortalecimiento del derecho internacional como principal regulador de relaciones entre Estados.–¿Hasta qué punto el BRICS podría considerarse un grupo de carácter monolítico?–Hablar del carácter monolítico del grupo BRICS no sería un planteamiento correcto, porque no es un bloque creado contra alguien, sino que es una agrupación de cinco Estados para abordar, tanto los retos actuales del mundo, como también las cuestiones de la cooperación entre los países miembro. Algo que determina la forma en la que funciona esta agrupación, dado que estos cinco países representan distintos continentes, tienen cada uno su propia historia y prioridades económicas, así como distintas ideologías políticas. No obstante, esta agrupación nos permite llevar un diálogo productivo, razón por la cual vemos en el BRICS un modelo de cómo pueden interactuar los Estados, sin ocultar sus agendas y sin dobles estándares.–¿Cuáles serían los beneficios de la existencia y el desarrollo del BRICS para América Latina?–La existencia del BRICS es importante, no sólo para Latinoamérica, sino también para el resto del mundo. Vuelvo a repetir que es una agrupación de nuevo tipo dirigida a preservar el derecho internacional, el papel central de la ONU en los asuntos internacionales y, obviamente, una mayor toma en consideración de los intereses de los países en desarrollo. En este contexto, los países latinoamericanos no son una excepción. En muchos aspectos, las posiciones y los enfoques que se articulan desde el BRICS van en sintonía con las posturas de los países de Latinoamérica, tratándose concretamente de una mayor participación en la gobernanza global, en la creación de una arquitectura internacional más equitativa y democrática. Por esta razón, el BRICS constituye un importante indicador del desarrollo de los procesos globales, y, obviamente, en nuestro trabajo tratamos de tomar en consideración las tendencias globales y regionales que son de actualidad para nuestros socios en América Latina.–¿Cuál es la probabilidad de una ampliación del BRICS, habiendo noticias como las sobre una eventual adhesión de Argentina a este grupo?–Vuelvo a repetir que nosotros apostamos por el fortalecimiento de los formatos de cooperación con los países en desarrollo y los Estados con economías de mercado emergentes. Son formatos ya existentes, tratándose del mecanismo del 'BRICS Plus' y del 'BRICS outreach', unos formatos que nos permiten mantener la comunicación con países que no integran el grupo. Desgraciadamente, la pandemia marcó el desarrollo de estos formatos, ya que es muy complicado llevar este tipo de reuniones en formato online. No obstante, esto no significa de ningún modo que la postura de Rusia sobre esta cuestión haya cambiado. Por el contrario, nos comprometemos a fortalecer esta interacción, precisamente en los formatos del 'BRICS Plus' y del 'BRICS outreach'. Pero vuelvo a subrayar que la ampliación del grupo debe ser, primero, una decisión consensuada de todos los cinco países miembro, y por ahora estas cuestiones no han estado sobre la mesa.–¿Cómo se siente el BRICS en estos momentos, tratándose de las circunstancias de una pandemia global, con todo lo que acarrea?–Sí que ha habido cierta desaceleración en el funcionamiento del BRICS a causa de la pandemia, una ruptura en nuestras comunicaciones tradicionales a consecuencia de 'lockdowns' y restricciones en la movilidad. Pero, no obstante, hemos logrado organizar nuestro trabajo en formato telemático, y hacerlo de manera productiva. No hemos logrado poco, sino que incluso en algunos aspectos hemos alcanzado grandes avances, entre ellos, la adopción de una estrategia de la cooperación económica hasta el año 2025, así como de una estrategia antiterrorista que implica medidas prácticas para fortalecer la interacción de los miembros del BRICS en esta materia. Asimismo, se desarrollan formatos como un grupo de trabajo contra el terrorismo, además de avanzarse en el tema de la seguridad comunicacional. Es decir, la pandemia sí que está impactando nuestra actividad, pero no nos resignamos, sino que trabajamos para que la cooperación entre los cinco Estados miembro traiga beneficios para todas las partes".

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

onu, brics, cooperación, interacción, аудио