Borrell: la compra de gas conjunta propiciaría una mayor interlocución UE-Rusia

Borrell: la compra de gas conjunta propiciaría una mayor interlocución UE-Rusia

MADRID (Sputnik) — El Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, defendió que la propuesta formulada por algunos miembros... 08.10.2021

"Rusia considera que la Unión Europea no es un interlocutor adecuado y prefiere tratar directamente con los Estados miembros que son de su interés por cuestiones comerciales, económicas o políticas", explicó Borrell durante su participación en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.No obstante, Borrell apostilló que si finalmente la Unión Europea hace un gran "pool" para negociar la compra de gas, Rusia "tendrá que negociar con la Unión Europea le guste o no"."Ojalá lo hagamos", añadió el jefe de la diplomacia europea, destacando que él está "dispuestísimo" a mantener una relación más fluida con Moscú.Al hilo de esta reflexión, el público presente en el acto –compuesto por periodistas y diplomáticos, entre ellos el embajador ruso en Madrid– preguntó a Borrell sobre su famoso encontronazo con el canciller ruso, Serguéi Lavrov, el pasado mes de febrero en Moscú.Durante su visita a Rusia, el alto representante pidió al Kremlin la liberación del líder opositor Alexéi Navalni, lo que fue respondido por Lavrov con críticas a la actuación de la justicia española en Cataluña y con la expulsión de diplomáticos europeos.Según reveló Borrell, el ministro Lavrov ya le había comunicado previamente que para Moscú "no era aceptable" que el representante europeo plantease esta cuestión durante su visita por ser considerado un tema de orden interno."No fue fácil, pero yo creo que lo debía hacer. Hay momentos en la acción diplomática en los que se requiere un face to face", añadió.A pesar de este encontronazo, Borrell señaló que mantiene con Lavrov una relación "cordial y respetuosa", destacando que tiene "un gran aprecio por su capacidad como profesional de la diplomacia". La autonomía de la UE en sus relaciones con China y RusiaAdemás, recordó que el club comunitario es el "mejor aliado" de EEUU, pero defendió que ello no le inhabilita para tener "autonomía estratégica" a la hora de abordar sus relaciones con China o Rusia.En esa línea, añadió que los últimos tres presidentes estadounidenses (Obama, Trump y Biden) lanzaron el mismo mensaje a la Unión Europea: Washington no quiere seguir gastando su dinero y la vida de sus soldados en guerras que no son suyas.A su modo de ver, ante esos mensajes, a Europa no le queda otra alternativa que reconocer que tiene "sus propios intereses" y que debe actuar para "defenderlos" por su cuenta.Por ejemplo, Borrell defendió que la Unión Europea debe mantener una posición "equilibrada" respecto a China."China es un 'partner', un competidor y un rival. Y tenemos que hacer un 'mix' de estas tres dimensiones, nos guste o no nos guste", apuntó.Respecto a Rusia, el alto representante reconoció que "en estos momentos la relación es más difícil que nunca", pero también defendió la autonomía de Europa a la hora de calibrar sus relaciones con Moscú.Pese a defender esta capacidad autónoma de la Unión Europea respecto a la OTAN, Borrell se mostró convencido de que esto "no debilita a la OTAN ni a la relación trasatlántica, sino que las hace más fuertes".En ese sentido, trató de despejar cualquier fantasma sobre un eventual distanciamiento respecto a alianza atlántica, afirmando que "para la defensa territorial de Europa no hay alternativa a la OTAN", aunque insistió en que el club comunitario debe desarrollar sus propias capacidades militares –lo que se conoce como 'la Europa de la Defensa'– para abordar asuntos regionales sin tener que recurrir a EEUU.Finalmente, Borrell afirmó que Europa necesita tener una relación "más abierta, continua y franca" con EEUU a través de un diálogo constante, para evitar sorpresas como el pacto defensivo entre países anglosajones en el Pacífico, que se llevó a cabo "sin tener en cuenta los intereses estratégicos de los demás".

