Aseguran que la ​​miocarditis es un efecto secundario muy marginal de la vacuna Pfizer

El mayor proveedor de atención médica de Israel, Clalit, junto con el Centro Médico Beilinson, realizaron el estudio que examinó datos sobre 2,5 millones de israelíes vacunados, de los cuales el 94% había recibido dos dosis de la vacuna.La investigación, publicada esta semana en The New England Journal of Medicine, encontró que los casos de tal inflamación ocurrieron en 54 personas (51 hombres y tres mujeres) o 2,13 de cada 100.000 vacunados (unas dos milésimas de punto porcentual).De ellos, el 76% de los casos fueron leves y un 22% moderados, y no causaron ningún daño a la función cardíaca. Solo una persona de los 2,5 millones experimentó un caso grave que requirió hospitalización y se recuperó, según el estudio.Los hombres son más propensos a sufrir efectos secundarios"Este estudio es el primero que permite una evaluación creíble de la incidencia de miocarditis", dijo el doctor Guy Witberg de Beilinson, uno de los investigadores, a los medios. "Los hallazgos muestran que esto es algo relativamente raro, incluso en la población con mayor riesgo: los hombres jóvenes".Este efecto secundario, cuando ocurrió, se observó particularmente en hombres jóvenes y después de la segunda dosis.El nuevo estudio lo confirma, ya que el 69% de los casos se produjeron después de la segunda inyección, principalmente en hombres y en el grupo de edad de 16 a 29 años, donde la prevalencia de casos fue de 10,7 por cada 100.000.Los niños varones también propensosEl Ministerio de Sanidad publicó datos sobre casos reportados de miocarditis entre las personas de 12 a 15 años a quienes se les había administrado las dos dosis de la vacuna contra COVID-19, alegando que se observaba en una "tasa insignificante".Se notificó un caso entre los 331.538 niños vacunados con una dosis. El niño fue identificado con la inflamación cinco días después de recibir la inyección, según las autoridades sanitarias.Entre los 255.444 niños vacunados con dos dosis, se reportaron 11 casos de miocarditis. Diez de ellos eran varones y una mujer. Los pacientes fueron identificados con la rara dolencia de tres a cinco días después de recibir la inyección, señaló el ministerio.Los 12 fueron dados de alta hospitalaria para ser tratados en casa, donde la inflamación cedió a los pocos días. El ministerio resaltó que las posibilidades de padecer miocarditis son menos probables en los grupos de mayor edad y casi insignificantes entre las mujeres.Sin embargo, una mujer de 22 años murió de una inflamación del corazón después de recibir la segunda dosis de la vacuna en marzo, pero los miembros de la familia culparon de la muerte a la negligencia extrema durante varios días de hospitalización, en los que su condición se deterioró, pero no recibió tratamiento a tiempo.Efectos secundarios levesLos datos muestran que los efectos secundarios conocidos de las vacunas contra el COVID-19 fueron significativamente más leves con la inyección de refuerzo en comparación con las dos primeras dosis.Los efectos secundarios reportados, como fatiga, debilidad y dolor en el brazo donde se administró la inyección, fueron menos comunes con la tercera dosis en cada grupo de edad, según Sanidad.De 3.2 millones de israelíes vacunados con una tercera inoculación, solo 19 reportaron efectos secundarios más graves, informó el ministerio, y agregó que algunos aún están siendo examinados por expertos para determinar la conexión entre los efectos secundarios y la vacuna.

