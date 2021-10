https://mundo.sputniknews.com/20211008/adele-se-sincera-sobre-su-perdida-de-peso-y-desmiente-todo-sobre-las-dietas-1116917085.html

Adele se sincera sobre su pérdida de peso y desmiente todo sobre las dietas

Adele se sincera sobre su pérdida de peso y desmiente todo sobre las dietas

La cantante británica Adele ha revelado que se volvió adicta al ejercicio y aseguró que todas las dietas que se inventaron usando su imagen son falsas. Fue la... 08.10.2021, Sputnik Mundo

La británica de 33 años confesó en una entrevista con la revista Vogue que ya no era feliz en su matrimonio, sufría de ansiedad y que el proceso emocional de divorcio no fue sencillo. Eso tuvo un impacto en su transformación corporal.La rutina de la cantante se divide en tres: pesas por la mañana, caminata o boxeo por la tarde y cardio por la noche. En ese periodo, Adele dijo que estaba prácticamente desempleada."Necesitaba volverme adicta a algo para que mi mente estuviera bien. La gente está impactada porque no compartí mi 'viaje'. Están acostumbrados a que la gente documente todo en Instagram, y la mayoría de las personas en mi posición obtendrían un buen contrato con una marca dietética. No me importa. Lo hice por mí y por nadie más. Entonces, ¿por qué iba a compartirlo? No lo encuentro fascinante. Es mi cuerpo", precisó.Además, Adele aclaró que el 100% de las historias escritas sobre ella han sido falsas y que mucha gente salió asegurando que la habían entrenado, pero ella ni los conocía.La cantante reveló a la revista que tiene una nueva pareja, el agente deportivo Rich Paul, y que también retornará a la vida pública con su música en donde encuentra un gran refugio para expresar lo que siente.

