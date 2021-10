https://mundo.sputniknews.com/20211008/acudiremos-a-la-justicia-el-mundo-del-toro-bravo-amenaza-con-embestir-al-bono-cultural-de-sanchez-1116886389.html

"Acudiremos a la Justicia": el mundo del toro bravo amenaza con embestir al bono cultural de Sánchez

"Acudiremos a la Justicia": el mundo del toro bravo amenaza con embestir al bono cultural de Sánchez

El sector taurino está que embiste. El bono cultural de 400 euros para los jóvenes no contempla, por el momento, integrar a la tauromaquia como consumo... 08.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-08T08:51+0000

2021-10-08T08:51+0000

2021-10-08T08:51+0000

españa

arte y cultura

toros

tauromaquia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107612/76/1076127629_0:201:3889:2388_1920x0_80_0_0_6856f96b2e253c53dd8a939d6c8e415d.jpg

Los teléfonos comunican, las reuniones se multiplican, los planes de acción bullen, algo hay que hacer, pero las declaraciones individuales son mínimas. El mundo del toro cierra filas en torno a sus principales instituciones. Tras la exclusión de la tauromaquia de las actividades del bono cultural de 400 euros que Pedro Sánchez anunció el día 6, los taurinos hablan de persecución ideológica" y "censura".Sin embargo, fuentes del Ministerio de Cultura aclaran que se trata solo de un anteproyecto de presupuestos para sufragar actividades culturales a las personas que cumplan 18 años en 2022. Aún queda el trámite en el Congreso, no será hasta diciembre cuando este bono cultural sea una realidad. Sin embargo, sorprende la elocuencia con la que el ministro de Cultura descartaba la oferta taurina."Desde luego, no vamos a incorporar las corridas de toros", advertía Miquel Iceta tras expresar que el sector cultural es rico y diverso, por lo que había que "priorizar". Iceta destacaba además que tratarán de fomentar "la lectura, lo audiovisual, el arte o los espectáculos en vivo".Queda claro que aún queda mucho que delimitar. ¿Qué es cultura?, ¿se pagará el abono para ver Netflix o Amazon?, ¿todo el cine español es cultura? Desde el Ministerio explican que aún hay que delimitar el catálogo de servicios y productos culturales a financiar con el bono. Habrá que esperar al real decreto definitivo. Pero lo que parece obvio, es que el Gobierno no considera la tauromaquia.Un bono cultural que ya nace con estocadaLa iniciativa estrella de la recuperación cultural de Pedro Sánchez ya viene con estocada. El presidente de la Fundación Toro de Lidia (FTL), Victorino Martín comunica que acudirán a la Justicia para "buscar amparo ante esta discriminación".Las prematuras declaraciones con las que el Gobierno se aleja de la tauromaquia son consideradas un "acto de censura cultural y un ataque a la libertad", ha declarado Victorino Martín a la salida del Ministerio de Cultura. "El ministro Iceta tiene miedo de que un joven pueda elegir libremente ir a los toros (…) pretendiendo dirigir a los jóvenes en su consumo cultural.Pero, más allá de este primer intercambio de golpes, el Gobierno no parece temer el coste social de la exclusión de los toros. Los toros son tradición y evento social. El sector se presenta como "el segundo espectáculo de masas en España", pero las cifras muestran una evidente decadencia.Regiones como las dos Castillas, Madrid o Andalucía, acumulan el grueso de los festejos taurinos. En 2019 se celebraron 1.425 festejos taurinos, por los 2.684 que se hacían en 2009, según las estadísticas de Cultura.Diversidad vs. singularidad culturalEl mítico matador de toros Juan Belmonte, decía que "el toreo es una bonita enfermedad que no tiene cura", y su frase hoy parece tener otra connotación. El toreo es un arte y una religión para unos, pero es también una celebración brutal y asesina para otros, y el tradicionalismo de la fiesta no atrae en gran medida al público joven.Según la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España, en 2015 un 39,5% de encuestados descarta los toros por falta de interés. En 2019 esa cifra ascendía al 61,2%. Los espectadores pierden interés taurino, aunque los números siguen siendo considerables, con audiencias millonarias, la tendencia es a la baja. Solo el 8% de los espectadores de la cultura en España fueron de festejos y eventos taurinos. Un momento, ¿espectadores de la cultura? Sí, porque los toros, por ley, son cultura.La Ley 18/2013, de 12 de noviembre, establece en varios artículos que la tauromaquia "forma parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional" y que "los poderes públicos garantizarán la conservación de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento".Precisamente entre los taurinos escuece que Iceta hable de promover "la diversidad cultural, con expresiones que los jóvenes no conocen"… hacer llegar la cultura a los jóvenes, es precisamente lo que los taurinos necesitan. "La tauromaquia es una de las expresiones culturales más características de España: lo dicen las leyes, lo dice la jurisprudencia", asegura Martín.Andalucía concentra el mayor porcentaje de las más de 60 escuelas taurinas que hay en España. Desde el colectivo denuncian que esta medida "cortaría el cordón umbilical de la transmisión taurina a futuras generaciones", explica a Sputnik Miguel Serrano, presidente de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla."Un paso más hacia la marginación social"Como "divulgador" cultural, el presentador estrella del Canal Toros de Movistar+ José Germán Estela, explica a Sputnik que se trata de una medida que vuelve a "golpear con fuerza" al segundo evento de masas más numeroso de España —solo por detrás del fútbol—. "Es necesario recordar que hablamos de un espectáculo completamente legal, precedido por siglos de historia convirtiéndose en una tradición fundamental para entender la propia evolución de nuestra sociedad", valora la voz y el rostro oficioso de la fiesta.Respecto a la singularidad cultural, Germán Estela señala la transmisión de la tradición entre generaciones, "más allá de filias y fobias, de gustos personales o discursos éticos y morales (…) la tauromaquia siempre ha estado ahí".En cualquier caso, si las enmiendas al proyecto de ley no lo remedian, la tauromaquia seguirá languideciendo, pero es un precio político que al Gobierno no parece importarle pagar, teniendo en cuenta la pérdida de interés social en la lidia que demuestran las cifras. La guerra ideológica está servida, y los ruedos vuelven a la arena política.

https://mundo.sputniknews.com/20210825/en-espana-la-politica-toma-las-plazas-de-toros-1115382622.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Gonzalo Wancha https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Gonzalo Wancha https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Gonzalo Wancha https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

arte y cultura, toros, tauromaquia