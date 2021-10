https://mundo.sputniknews.com/20211007/una-estrella-de-betty-la-fea-deja-a-todos-boquiabiertos-con-un-radical-cambio-de-imagen--video-1116860600.html

La actriz colombiana Lorna Cepeda, famosa por dar vida a 'la Peliteñida' en la telenovela de culto 'Yo soy Betty la fea', sorprendió a sus fans al decir adiós... 07.10.2021, Sputnik Mundo

La intérprete mostró el paso a paso de la impresionante transformación. "Ya venía con muchas ganas de hacer este cambio de look y todo se dio en el momento correcto", subraya.Si bien era una publicación publicitaria, esta no es la primera vez que Cepeda habla de la importancia de cambiar de imagen de vez en cuando.La intérprete afirma que cambiar de look "alimenta su autoestima".Y en septiembre, Cepeda confesó que, debido a su papel de la Peliteñida, muchas personas "le han metido en un prototipo de mujer rubia que se la pasa arreglándose todo el día, que es superficial, poco inteligente, que todo lo consigue fácil". Sin embargo, la propia actriz se define a sí misma como una mujer empresaria y trabajadora. También es madre de tres hijos y hasta tiene una nieta.

