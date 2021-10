https://mundo.sputniknews.com/20211007/un-senador-ruso-afirma-que-rusia-podria-reducir-al-minimo-la-representacion-de-la-otan-en-moscu-1116833544.html

Un senador ruso afirma que Rusia podría reducir al mínimo la representación de la OTAN en Moscú

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia podría reducir al mínimo la representación de la OTAN en Moscú como medida de respuesta , declaró el jefe adjunto del comité... 07.10.2021

La Alianza Atlántica confirmó su intención de expulsar a ocho representantes de Rusia ante la OTAN, reduciendo la misión rusa a diez personas.Al comentar la anunciada expulsión de diplomáticos rusos, Dzhabárov señaló que "si hay 18 personas o 10, eso no cambia nada".Las relaciones Rusia – OTAN atraviesan un período de hielo, constató el senador y también llamó la atención sobre el comportamiento contradictorio del jefe de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg , señalando que éste habla de la necesidad de emprender diálogo con Moscú y al mismo tiempo da pasos hostiles.Según el legislador, esa actitud contradictoria provoca recelos en los propios miembros de la OTAN.Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que las acciones de la OTAN no contribuyen a la restauración del diálogo entre Rusia y la Alianza Atlántica."Estas acciones no nos permiten hacernos ilusiones sobre la posibilidad de normalizar las relaciones y reanudar el diálogo con la OTAN. Más bien socavan estas perspectivas casi por completo", dijo Peskov ante la prensa, comentando la decisión de la alianza de privar a los diplomáticos rusos de la acreditación.

