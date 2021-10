https://mundo.sputniknews.com/20211007/stoltenberg-admite-que-la-expulsion-de-los-diplomaticos-rusos-no-esta-vinculada-a-ningun-suceso-1116854227.html

Stoltenberg admite que la expulsión de los diplomáticos rusos "no está vinculada a ningún suceso"

Stoltenberg admite que la expulsión de los diplomáticos rusos "no está vinculada a ningún suceso"

BRUSELAS (Sputnik) — La decisión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de expulsar a miembros de la misión rusa ante la Alianza Atlántica... 07.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-07T13:27+0000

2021-10-07T13:27+0000

2021-10-07T13:27+0000

internacional

rusia

otan

jens stoltenberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1116854626_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_38d1b1b88712929027b3a225443261fe.jpg

"Hemos retirado la acreditación a ocho miembros de la misión rusa ante la OTAN que eran oficiales de inteligencia rusos no declarados. Esta decisión no está vinculada a ningún suceso en particular, pero hemos visto desde hace algún tiempo un aumento en la actividad maligna rusa", dijo Stoltenberg ante la prensa.Añadió que la Alianza está lista para un diálogo constructivo con Rusia y la celebración del Consejo OTAN-Rusia, algo que es especialmente importante en el contexto de crecientes tensiones en las relaciones bilaterales.

https://mundo.sputniknews.com/20211007/un-senador-ruso-afirma-que-rusia-podria-reducir-al-minimo-la-representacion-de-la-otan-en-moscu-1116833544.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, otan, jens stoltenberg