Senado de Colombia archiva propuesta que prohibía fumigación de cultivos ilícitos

BOGOTÁ (Spuntnik) — El Senado de Colombia archivó un proyecto de ley presentado por la oposición que buscaba prohibir el uso de la fumigación aérea de cultivos... 07.10.2021, Sputnik Mundo

"Aprobada la proposición de archivo del proyecto de ley por el cual se prohíbe el uso del Glifosato y sus derivados en la implementación de la política nacional de drogas, presentada por los senadores (oficialistas) Alejandro Corrales (del partido de Gobierno Centro Democrático, derecha) y José David Name (Partido de la U, centro-derecha)", indicó el Senado a través de Twitter.La propuesta de archivar el proyecto que prohibía el uso del glifosato fue aceptada en la Comisión Quinta del Senado, donde se avaló por nueve votos a favor y cinco en contra.El senador y ponente de la propuesta Guillermo García Realpe (Partido Liberal, centro-izquierda) lamentó la votación e insistió en que se debe cambiar en el país el modelo en materia de lucha contra las drogas."El narcotráfico ha sido un negocio de las élites políticas y económicas de Colombia, no de nuestros campesinos, que son el eslabón más débil de toda la cadena de producción. El narcotráfico financió campañas presidenciales, ha comprado gobernaciones y alcaldías en Colombia, no los campesinos", dijo García Realpe en declaraciones difundidas por la emisora RCN Radio.El proyecto ha sido rechazado en el Congreso de manera reiterada, pero se espera que los partidos de oposición lo vuelvan a radicar en el próximo periodo legislativo.

Franz Wladimiro Hurtado Caramba, eso sería un cambio descarado en el.guión de esta obra grande de teatro: "Fingimos que combatimos el narcotráfico", Es por eso que no pueden mostrar descaro. El supuesto combate contra el narco trafico, con muertos y confiscaciones y demás acciones son el realidad una pelea de los carteles, en tan lucrativo negocio. Carteles, con anuencia de la DEA y el Estado Profundo y los que no tienen padrinos.

