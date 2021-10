https://mundo.sputniknews.com/20211007/peru-con-el-cambio-de-gabinete-pedro-castillo-dio-una-senal-de-compromiso-con-la-gobernabilidad-1116877182.html

Perú: con el cambio de gabinete, Pedro Castillo dio una "señal de compromiso" con la gobernabilidad

En Perú el Gobierno comenzó a trabajar con una nueva integración en el Consejo de Ministros en una etapa que, según dijo el presidente Pedro Castillo, apunta a “fomentar el diálogo, la gobernabilidad y el trabajo en equipo”. En tanto, Rusia anunció que tomará medidas tras la decisión de la OTAN de reducir su misión.

El presidente peruano Pedro Castillo encabezó la primera reunión de coordinación de su nuevo gabinete con el cambio en siete de los 19 ministerios además de la presidencia del Consejo de Ministros, que pasó de Guido Bellido a la excongresista Mirtha Vásquez.Vásquez no integra Perú Libre, el partido que llevó a la presidencia a Castillo, sino la coalición de izquierda Frente Amplio.En declaraciones a En Órbita, la politóloga peruana María Claudia Augusto calificó a Vásquez como una figura “transparente, íntegra y ligada a la gobernabilidad democrática”.Para la analista “el cambio de gabinete es visto en Perú como algo positivo, como un giro que no es una moderación al centro pero si una señal de bajar la confrontación y buscar acuerdos con el Congreso que tiene mayoría opositora”.El exprimer ministro, Guido Bellido, fue cuestionado por pertenecer al sector más radical de Perú Libre, liderado por Vladimir Cerrón y cercano al movimiento Sendero Luminoso, y por las contradicciones entre sus apreciaciones y las del presidente Castillo.Según Augusto esto le trajo críticas de sus contrincantes y también de miembros del oficialismo.Para Augusto, Castillo “dio una señal al Congreso y a la ciudadanía y a quienes están esperando un compromiso con la gobernabilidad”.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la respuesta de Rusia ante la decisión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, de reducir su misión.La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, señaló que "la falta de disposición de la OTAN y sus miembros a interactuar se ha vuelto obvia” y agregó que Rusia partirá de esta premisa cuando elabore las medidas que se adoptarán ante este hecho.La OTAN comunicó el retiro de la acreditación a ocho miembros de la misión rusa por sospechas de espionaje, por lo que el organismo redujo a 10 el número de representantes. La medida será efectiva desde finales de octubre.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

