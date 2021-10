https://mundo.sputniknews.com/20211007/mucho-ruido-y-muchas-nueces-esta-ardilla-logra-una-hazana-inimaginable-1116829915.html

Mucho ruido y… ¿muchas nueces? Esta ardilla logra una hazaña inimaginable

Si de suerte se trata, habría que preguntarse qué tanta suerte tuvo el feliz propietario de la camioneta, Bill Fischer, quien tuvo que sacar más de 160 kilos de nueces para poder limpiar su vehículo. Y es que en solo un par de días, cayeron una gran cantidad de estas semillas del nogal que tiene Fischer en el jardín de su hogar.Esto no es todo, las nueces de la intrépida ardilla lograron llegar a los lugares más inaccesibles del vehículo, por lo que el dueño tuvo que desmontar los guardafangos para poder sacar todas estas semillas. Y no fue suficiente."Tuve que quitar los guardafangos y limpiar todas las nueces; pensé que ya las tenía todas y saqué el coche, doblé la esquina y encontré una rodando por el parabrisas, donde van los limpiaparabrisas", dijo Fischer.La recolección de la enorme cantidad de nueces que cayó en un mismo supuso un trabajo colosal para la protagonista de esta historia. Sin embargo, con una voluntad inquebrantable y una intachable ética de trabajo, la ardilla logró resguardarlas todas en la Avalanche, para infortunio del dueño.El vecino de la localidad de Fargo, en Dakota del Norte, se sorprendió al ver el escondite elegido por la ardillita. Además, señaló que la pequeña ha subido al nogal para cosechar nueces durante los últimos 16 años.Esta cifra es impresionante, especialmente si se toma en cuenta que la esperanza de vida promedio para la ardilla roja es de entre tres y cinco años, aunque algunas pueden llegar a los 10 años, según el Suny College of Environmental Science and Forestry.Esta pequeña demostró no solo ser trabajadora, sino también una guerrera que no se deja intimidar. Las ardillas grises que merodean por el lugar también han intentado conseguir un pedazo del pastel de nueces. Pero la ardilla roja las combate.

