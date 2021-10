https://mundo.sputniknews.com/20211007/logran-clasificar-una-misteriosa-planta-hallada-en-peru-al-cabo-de-50-anos--fotos-1116858151.html

Logran clasificar una misteriosa planta hallada en Perú al cabo de 50 años | Fotos

Logran clasificar una misteriosa planta hallada en Perú al cabo de 50 años | Fotos

En 1973, un botánico se topó con un extraño árbol en el Parque Nacional del Manu, en la Amazonía peruana. Desde entonces, no se había logrado identificar la... 07.10.2021, Sputnik Mundo

La planta medía unos seis metros de altura y tenía pequeños frutos naranjas parecidos a linternas de papel. El botánico estadounidense Robert Foster recogió las pruebas de las hojas y las flores del misterioso árbol pero ninguno de sus colegas pudo identificar la especie ni la familia a la que pertenecía. Tampoco lograron secuenciar el ADN de la planta.Durante casi 50 años, las muestras del árbol permanecieron en el herbario del Museo de Field de Historia Natural, en Chicago, pero no fue hasta el 2021 cuando los investigadores finalmente consiguieron clasificar la planta.La botánica Patricia Álvarez-Loayza del Parque del Manu fue quien recogió nuevas muestras de la planta y las envió a los investigadores del Museo de Field para que vuelvan a examinarlas. Los resultados los sorprendieron."Cuando mi colega Rick Ree lo secuenció y me dijo a qué familia pertenecía, le dije que la muestra debe haber sido contaminada. Simplemente no podía creerlo", cuenta Hensold.Si bien genéticamente, la planta pertenecía a la familia de las Picramniaceae, no se parecía en nada a sus parientes, y es que normalmente tienen las hojas mucho más pequeñas y las flores de otro tipo. Luego de analizar las pruebas más de cerca, los botánicos decidieron enviarlas a otro científico, el conservador emérito del Jardín Botánico de Nueva York y experto en Picramniaceae, Wayt Thomas.Los investigadores concluyeron que la planta pertenecía a una nueva especie y bautizaron el árbol como Aenigmanu alvareziae. Su nombre significa "el misterio de Manu", mientras que el nombre de la especie es un homenaje a Patricia Álvarez-Loayza, quien recogió las pruebas de la planta.Los autores del estudio se muestran convencidos de que el hallazgo ayudará a llamar la atención sobre la flora del Amazonas y, por consecuencia, a proteger la zona de la deforestación y el cambio climático.

