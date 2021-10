https://mundo.sputniknews.com/20211007/legisladora-decana-ifigenia-martinez-recibe-maxima-presea-del-senado-de-mexico-1116880173.html

Legisladora decana Ifigenia Martínez recibe máxima presea del Senado de México

CIUDA DE MÉXICO (Sputnik) — La senadora Ifigenia Martínez, decana de las legisladoras mexicanas, recibió en una ceremonia solemne la Medalla Belisario... 07.10.2021, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

En su discurso de recepción de la presea, que se entrega cada año, la senadora de 91 años planteó a la clase política nacional y representantes de los tres poderes representados en el acto, emprender la recuperación "de las expresiones de madurez institucional, la separación entre los poderes debe mantenerse incólume, sin amenazas ni presiones".Ese pasaje del discurso de recepción arrancó el aplauso de los legisladores de todos los partidos políticos que acudieron al evento, celebrado en el antiguo recinto senatorial, en el Centro Histórico de la capital del país.El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió no asistir a la ceremonia, lo que representa la primera ocasión en que un jefe de Estado no asiste a la entrega del máximo galardón legislativo, desde que se instauró en 1953.El mandatario argumentó que la senadora Lilly Téllez, actual disidente del oficialismo tras llegar al Senado por el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), podría faltarle al respeto "a la investidura presidencial", tras convocar a "enfrentar" al jefe del Ejecutivo, a quien ella calificó como "violador serial de la Constitución".Ante la ausencia del gobernante, la senadora de Morena recibió la medalla de manos de la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, quien fue la encargada de la política interior en la primera mitad del sexenio de López Obrador, durante una licencia en el arranque de los seis años de su mandato senatorial, que logró en los comicios de julio de 2018.Generación rebeldeLa senadora es una reconocida académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, y promotora de una propuesta opositora desde hace varios lustros: la integración de un Consejo Económico y Social con todos los sectores y liderazgos para reformar el modelo económico nacional.Recordó en su discurso que una de las políticas fiscales que ha defendido es un "impuesto a la riqueza y a los ingresos personales excesivos", en busca de "un mundo más justo y equitativo".Martínez fue la primera mexicana en lograr un posgrado en Economía por la estadounidense Universidad de Harvard; la primera mujer en dirigir la Facultad de Economía de la UNAM; y defensora de la autonomía universitaria en el movimiento estudiantil de 1968, además de embajadora ante la Organización de Naciones Unidas.Martínez llegó acompañada por el decano de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, de 88 años, con quien fundó en 1987 la Corriente Democrática en el seno del entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), producto del régimen político que surgió de la Revolución Mexicana de 1910.La carrera política de la homenajeada cobró relevancia en 1988, cuando junto con Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas —de 87 años, quien no asistió al acto— encabezaron la más importante escisión en la historia del PRI, partido que gobernó 71 años, hasta el 2000, y volvió a la presidencia con Enrique Peña Nieto (2012-2018).Aquella ruptura se conjugó con los principales partidos de las izquierdas mexicanas para fundar el Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda) que postuló dos veces a la presidencia a López Obrador (2006 y 2012), hasta que él abandonó esas filas para crear su propio partido en 2013, Morena.El actual mandatario también salió del PRI un año después del cisma que encabezaron Martínez, Muñoz Ledo y Cárdenas, formación en la que el mandatario militó tres lustros, desde mediados de los años 1970.Muñoz Ledo, quien sostiene una pulseada con la dirigencia actual de Morena, lamentó la ausencia del jefe del Ejecutivo y prefirió destacar los méritos de su correligionaria y compañera de ruta.La medalla lleva el nombre de Belisario Domínguez, senador que fue asesinado en 1913 por oponerse desde la tribuna del Senado a la dictadura del general Victoriano Huerta.

méxico

méxico