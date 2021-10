https://mundo.sputniknews.com/20211007/la-vicepresidenta-de-filipinas-participara-en-las-elecciones-presidenciales-de-2022-1116832399.html

La vicepresidenta de Filipinas participará en las elecciones presidenciales de 2022

La vicepresidenta de Filipinas participará en las elecciones presidenciales de 2022

MOSCÚ (Sputnik) — La vicepresidenta de Filipinas Leni Robredo presentará su candidatura a la Presidencia del país en los comicios de mayo de 2022

Según la cadena, la vicepresidenta enfatizó que al principio no quería tomar parte en las presidenciales filipinas pero comprendió que "ya es hora de cambiar el liderazgo corrupto, incompetente y sin corazón por un líder calificado".Entre otros candidatos a la Presidencia del país también figuran el antiguo boxeador y actual senador Manny Pacquiao; Isko Moreno, alcalde de la capital, Manila; y el hijo del difunto dictador filipino, Ferdinand Marcos.El actual presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, anunció que se retirará de la vida política y renunciará a la vicepresidencia en 2022, pese a que en septiembre el gobernante Partido Democrático Filipino, Poder Popular, lo eligió como candidato a vicepresidente en los comicios del año que viene. Duterte no puede presentarse a un segundo mandato presidencial porque la Constitución del país lo impide.No obstante, los observadores no excluyen que una de las favoritas de las elecciones presidenciales puede ser Sara Duterte-Carpio, la hija del presidente actual. No obstante, todavía no ha presentado su candidatura.Las elecciones presidenciales de Filipinas están programadas para el 9 de mayo de 2022.

filipinas

