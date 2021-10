https://mundo.sputniknews.com/20211007/juez-de-ecuador-niega-prision-para-dos-exministros-de-rafael-correa-en-caso-por-peculado-1116876834.html

Juez de Ecuador niega prisión para dos exministros de Rafael Correa en caso por peculado

Juez de Ecuador niega prisión para dos exministros de Rafael Correa en caso por peculado

El juez de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, Luis Rivera, no habilitó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía contra dos exministros de... 07.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-07T20:46+0000

2021-10-07T20:46+0000

2021-10-07T20:54+0000

américa latina

ecuador

juez

proceso judicial

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107149/66/1071496661_0:164:1920:1244_1920x0_80_0_0_62b532718be65370ba7dbc8e93054a08.jpg

Las medidas se extienden a otros 13 procesados, entre ellos un excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y otros militares en servicio pasivo.El juez consideró que las pruebas presentadas por la fiscal Diana Salazar durante la audiencia de formulación de cargos no fueron suficientes para justificar la necesidad de la prisión preventiva.La Ley Penal de Ecuador sanciona el peculado con penas de entre ocho y 16 años de cárcel, además señala que es un delito imprescriptible y se puede juzgar en ausencia.En 2008 la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) adquirió siete helicópteros de marca Dhruv; entre 2009 y 2015, cuatro de los siete aparatos se accidentaron.El juez ordenó la prohibición de enajenar los tres helicópteros restantes por el tiempo que dure el proceso.La Fiscal dijo que el monto total pagado por los helicópteros fue de 63,5 millones de dólares, pese a no cumplir con las especificaciones técnicas especificadas en los contratos.En 2015, un informe especial de la Contraloría General del Estado a la ejecución del contrato, estableció la existencia de un perjuicio por más de a la FAE debido a que la empresa proveedora, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), no completó la entrega del equipamiento a los helicópteros.Según la Fiscalía, en el proceso de compra tampoco se observó la Ley de Contratación Pública y en el contrato no se registraron los defectos que presentaban los aparatos.De acuerdo al comunicado de la Fiscalía, las actuaciones de los ahora procesados incumplieron la obligación de velar por la correcta administración pública.

https://mundo.sputniknews.com/20211006/fiscalia-de-ecuador-acusa-por-peculado-a-2-ministros-de-defensa-de-expresidente-correa-1116822923.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ecuador, juez, proceso judicial