Israel alerta a sus embajadas en todo el mundo sobre posibles ataques iraníes

Israel alerta a sus embajadas en todo el mundo sobre posibles ataques iraníes

TEL AVIV (Sputnik) — Israel advirtió a sus misiones en todo el mundo sobre posibles amenazas terroristas iraníes, tras el arresto de un ciudadano azerí por un... 07.10.2021, Sputnik Mundo

defensa

oriente medio

israel

irán

zona de conflicto

Se ha pedido a los diplomáticos israelíes estar en alerta máxima, según el noticiero. El informe también señaló que se presume que tres sospechosos del intento de ataque frustrado en Chipre, revelado a principios de esta semana, huyeron de la isla. El canal no citó fuente de información.El Gobierno israelí señaló a Irán como culpable de planificar el asesinato del empresario israelí Tedi Sagi en Chipre. Sin embargo, medios locales informaron el 6 de octubre que las autoridades chipriotas no creen que Irán estuviera detrás del complot.La semana pasada, un ciudadano de Azerbaiyán fue arrestado por sospechar que iba a atacar a uno o más israelíes. Las autoridades chipriotas revelaron 11 posibles cargos por los que se está investigando al sospechoso, que incluyen actividad terrorista, intento de asesinato, pertenencia a una organización criminal, conspiración para cometer un delito y estar en el país ilegalmente, informó el 6 de octubre el canal 12.A lo largo de los años, Irán ha estado detrás de repetidas amenazas contra israelíes y misiones israelíes en todo el mundo. En marzo de este año, el Consejo de Seguridad Nacional advirtió a los israelíes que podrían ser blanco de la República Islámica en el extranjero. Se dijo que Irán estuvo detrás de un ataque con bomba cerca de la Embajada de Israel en India en enero, que no causó víctimas.

