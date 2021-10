https://mundo.sputniknews.com/20211007/foro-internacional-rusia-e-iberoamerica-un-puente-en-pleno-funcionamiento-1116860110.html

Foro Internacional Rusia e Iberoamérica: un puente en pleno funcionamiento

Foro Internacional Rusia e Iberoamérica: un puente en pleno funcionamiento

MOSCÚ (Sputnik) — La quinta edición del Foro Internacional Rusia e Iberoamérica ratificó al evento como una de las principales plataformas de discusión sobre... 07.10.2021, Sputnik Mundo

Para los organizadores y participantes este es un espacio alternativo de discusión, donde los rusos y los latinoamericanos debaten sobre sus países sin coacción y sin condiciones.El evento es organizado por la Universidad Estatal de San Petersburgo y el Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia.Un lugar de debatesJeifets, profesor de la Universidad Estatal de San Petersburgo resaltó a esta agencia que el Foro se mantiene "como una plataforma, como un espacio alternativo de discusión, no se trata de presentar un enfoque solamente ruso. Se trata de ser un espacio donde los rusos y los latinoamericanos, españoles, portugueses, puedan venir para hablar de lo que está pasando en sus países, tanto en la política como en la economía, en la agenda social o el campo de derecho"."La gente viene aquí sabiendo que no le van a quitar el micrófono, que no les van a decir lo que tiene que hablar, que es lo políticamente correcto o no", resaltó Jeifets, que reconoce a este como uno de los grandes logros del Foro, "damos el espacio a quienes en otras circunstancias no pueden hablar en la misma aula por razones políticas. Ese un logro que consideramos un éxito".Sin lugar a dudas el Foro Internacional Rusia e Iberoamérica, se encuentra entre los mejor posicionados de su tipo, algo de lo que dan fe los participantes."Para mexicanos y brasileños este es el foro más importante, a nivel mundial, sobre estudios de las Américas. Solo hay dos eventos importantes para estos estudios, uno que se hace en Boston, EEUU, y este. Son los de mayor relevancia, donde se discuten temas contemporáneos, historia, perspectivas", explicó a la agencia Sputnik la profesora mexicana Celina Peña Guzmán.La también periodista asegura que los mexicanos siempre están esperando este foro porque les permite "no solo estrechar lazo de cooperación, sino también ver cómo funciona el mundo a través de otros ojos que no sean las noticias de EEUU. Es una forma de contrastar cómo somos vistos los latinoamericanos y cómo nosotros podemos ver al mundo sin esta invasión cultural norteamericana"."En este mundo convulso que vivimos hoy se hace necesaria la reflexión y el intercambio de opiniones sin imposiciones ni condicionamientos, por eso es importante el Foro y valoro mucho lo que hacen", destacó por su parte la embajadora de Bolivia en Rusia, María Luisa Ramos durante su participación telemática en una mesa redonda junto sus colegas de México y Perú.También resaltó la importancia del evento el diplomático ruso Yan Burliay, quien fuera embajador en varios países latinoamericanos: Los jóvenesPara Víctor Jeifets la recién concluida fue una edición destacada, pues lograron aumentar la presencia de los jóvenes, "que siempre fue una de nuestras metas, porque no se trata solo de un intercambio académico. Si no, en la medida de lo posible intentamos atraer a la gente joven, no solo a escuchar sino para aprender y para que puedan convertirse en una nueva generación de estudiosos"."Logramos institucionalizar una escuela de jóvenes latinoamericanistas que este año tuvo su primera edición y esperamos que se convierta en una sesión estable", apuntó.Las temáticasEn la quinta edición del Foro Internacional Rusia e Iberoamérica no solo se habló de política, economía o los estragos de la pandemia y los esfuerzos para superar esta crisis. Este evento también propició el debate sobre literatura, cultura, las migrantes rusas o arqueología, dirigido por la profesora cubana residente en EEUU Damaris Puñales-Alpizar.También fue llamativa la ponencia del cubano Julio César Guanche Zaldivar: El marxismo y la tradición negra radical en Cuba (1959-1961).Igualmente se habló sobre:Sin lugar a dudas el Foro es un punto de encuentro y un lugar de debates que enriquece a los participantes, posibilita la comprensión de regiones y culturas diversas y distantes, a la vez que une a Latinoamérica y Rusia.Por eso para Víctor Jeifets el foro es como un puente entre América Latina y Rusia: "Sí, esa fue nuestra meta y me parece que no estamos ahora en proceso de proyecto ni de construcción, sino que ese puente ya funciona, ya está trabajando y dando sus resultados".

