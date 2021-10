https://mundo.sputniknews.com/20211007/europa-una-caldera-a-punto-de-estallar-1116866941.html

Europa, una caldera a punto de estallar

Europa, una caldera a punto de estallar

Gas, pesca, países Balcánicos: Europa suma problemas. Y mientras México hace equilibrismo en sus relaciones internacionales, el expresidente de Argentina... 07.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-07T16:54+0000

2021-10-07T16:54+0000

2021-10-07T16:54+0000

octavo mandamiento

rusia

europa

gas

cooperación

precios

mauricio macri

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1116866893_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_7757b113e854340c9c765da1f1354acc.png

Europa, una caldera a punto de estallar Europa, una caldera a punto de estallar

La caldera del diabloLa Unión Europea es un polvorín a punto de estallar. A sus problemas por los precios del gas, que están regulados por el mercado que provocó que este miércoles trepara por encima de los 1.900 dólares por 1.000 metros cúbicos de ese recurso energético, se le suman más problemas.Y uno de esos problemas está asociado precisamente con el gas. Y es que los problemas de abastecimiento de gas a Europa pueden aumentar gravemente debido al conflicto entre Argelia y Marruecos, donde Francia también tiene parte de responsabilidad, presente e histórica, al igual que España. Un conflicto que hace que los suministros argelinos queden muy expuestos, ya que el gas que envían a Europa dejará de trasvasar por Marruecos, para centrarse en el único gasoducto submarino que le une al viejo continente a través de España.Pero los problemas no acaban allí para Europa. Y es que París sube la apuesta en las tensiones que mantiene con Reino Unido por las licencias a pescadores franceses que faenan en aguas del canal de la Mancha. A tal punto, que Francia amenaza con reducir sus exportaciones de electricidad a las islas británicas.A esto se suma la reciente cumbre en Eslovenia del bloque comunitario, donde el club de los 27 se ha reunido con los seis aspirantes a ingresar: Serbia, Montenegro, Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Albania y Kosovo. El resultado, un portazo en las narices a estos países balcánicos, y el temor creciente de algunos miembros de la UE a que estos países se echen a los brazos de Rusia, China y Turquía.México, en difícil equilibrio entre preservar relación con EEUU, y diversificar sus socios"Una estrategia de equilibrios". Es la que que está llevando a cabo México "buscando contrapesos en una relación bilateral que tiene con EEUU, y trilateral con Canadá", según el Dr. Humberto Morales Moreno, destacado académico mexicano, quien subrayó la necesidad para el país latinoamericano de "tener mucho cuidado" en este juego.En este contexto, mencionó los pasos que da México hacia "una relación con Rusia cada vez mayor", particularmente en el ámbito energético, donde mira al gigante euroasiático como un socio dentro del proceso de descarbonización en el marco de la transición energética global.Asimismo, resaltó la cooperación con Moscú en la lucha anticovid, donde México adquirió 24 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, al tiempo que se está avanzando hacia su producción en suelo mexicano.Estos temas implican un fuerte componente geopolítico, donde se necesita mucha cautela a fin de no provocar un desequilibrio y tensar las relaciones con su "socio estratégico de Norteamérica", manifestó Morales Moreno, entrevistado por Sputnik durante el recientemente celebrado foro internacional 'Rusia e Iberoamérica en el mundo globalizante: historia y modernidad'.Centro Cultural Iberoamericano de Moscú, 'asediado' por amantes rusos de Iberoamérica"El interés es enorme". Es lo que constata Tatiana Evgráfova, directora del Centro Cultural Iberoamericano de Moscú, ante una afluencia cada vez más significativa del público ruso a sus numerosas actividades destinadas a promover los idiomas y las culturas de esta inmensa región.El Centro, adjunto a la Biblioteca de Literatura Extranjera, surgió hace dos años ofreciendo acceso a "literatura en español y en portugués, en papel y en formato digital", así como llevando a cabo "eventos dedicados a las culturas iberoamericanas, es decir, clases de español y de portugués, conferencias y charlas, lanzamientos de libros, exposiciones, proyecciones de películas, conciertos y mucho más". Todo de manera gratuita y en estrecha colaboración con entidades como Embajadas iberoamericanas.En este contexto, Evgráfova –entrevistada en el marco del recientemente celebrado foro internacional 'Rusia e Iberoamérica en el mundo globalizante: historia y modernidad'– resaltó que se firmaron "varios acuerdos de cooperación con diferentes Embajadas iberoamericanas", al tiempo que muchas misiones diplomáticas "hicieron donaciones de libros en sus idiomas", ampliando la oferta de los casi 60.000 libros en español disponibles para los lectores de la Biblioteca que este año cumplió 100 años."Aunque nuestro Centro se llama iberoamericano, nosotros tratamos de promover todos los países donde se habla español y portugués, por ejemplo, los de África y Asia", subrayó Evgráfova, al reiterar que "la participación en actividades es gratis, y el préstamo de libros es gratis también".Por último, invitó a todos los interesados a seguir las noticias del Centro, tanto en su página web, como también a través de sus cuentas en Facebook, Instagram o Vkontakte.Macri: ¿esquivando la justicia?El expresidente de Argentina Muricio Macri no podrá asistir a una indagatoria como acusado de espionaje ilegal, debido a que participará en un programa sobre "liderazgo académico en una cátedra de economía" en EEUU, según comunicaron desde el partido Pro (centro derecha), en un carta enviada al juez a cargo de la causa.La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ironizó sobre las supuestas razones que llevaron al exmandatario Mauricio Macri a faltar a una declaración indagatoria de la Justicia por la causa de espionaje ilegal. Según los medios locales, el expresidente viajó a EEUU para dar clases y permanecerá fuera del país hasta fines de octubre."La verdad, no sé si reírme por lo de Macri dando clases o llorar por su burla a la Justicia", escribió Cristina Fernández en su cuenta de Twitter. La expresidenta publicó además un recorte de un artículo periodístico que informa que el exjefe de Estado "aceptó una invitación para participar en 2022 de un programa de liderazgo académico en una cátedra de economía".Macri fue llamado a indagatoria el viernes de la semana pasada, como acusado de ser el máximo responsable de las supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) contra familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en 2017, durante su mandato.De acuerdo a la investigación en curso, "la inteligencia ilegal estuvo dirigida a monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de Gobierno".Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, europa, gas, cooperación, precios, mauricio macri, méxico, аудио