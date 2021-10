https://mundo.sputniknews.com/20211007/el-kremlin-comenta-el-caso-de-la-periodista-politkovskaya-asesinada-hace-15-anos-1116849481.html

El Kremlin comenta el caso de la periodista Politkóvskaya asesinada hace 15 años

El Kremlin comenta el caso de la periodista Politkóvskaya asesinada hace 15 años

MOSCÚ (Sputnik) — La inminencia del castigo por el asesinato de la periodista Anna Politkóvskaya es primordial, declaró el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov... 07.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-07T12:10+0000

2021-10-07T12:10+0000

2021-10-07T12:11+0000

internacional

rusia

periodistas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1116849777_0:235:3086:1971_1920x0_80_0_0_2e2a5a615e0303ff789bb48c52acf194.jpg

La comentarista del diario Novaya gazeta Anna Politkóvskaya, condecorada en 2003 con el premio Periodismo y Democracia de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) por su labor en apoyo a los "derechos del hombre y la libertad de prensa", fue asesinada en el portal de su casa en Moscú el 7 de octubre de 2006.Según informaron las autoridades, el asesinato tenía que ver con la actividad profesional de Politkóvskaya. Hasta ahora se desconoce quién lo encargó."Claro que la inminencia del castigo por semejantes delitos debe ser lo primordial", dijo Peskov en una rueda de prensa donde se le preguntó si acaso no sería más conveniente prolongar el plazo de la pesquisa –que expira el 7 de octubre– para encontrar a los autores intelectuales del asesinato.Peskov explicó que "no puede dar una evaluación cualificada a las posibilidades jurídicas de la prolongación de ese plazo porque no es de su incumbencia". También destacó que el Kremlin no comenta la marcha de la investigación del asesinato de Politkóvskaya.En junio de 2014, el Tribunal Urbano de Moscú condenó a cadena perpetua a los acusados de la ejecución del asesinato, Rustam Majmúdov y Lom Alí Gaytukáev. Sus cómplices, Ibraguim Majmúdov, Dzhabraíl Majmúdov (hermanos de Rustam) y el expolicía Serguéi Jadzhikurbánov, fueron condenados a 12, 13,5 y 20 años de cárcel, respectivamente.Otro expolicía, Dmitri Pavluchénkov, que ayudó a los asesinos, fue condenado a 11 años de privación de libertad.

https://mundo.sputniknews.com/20210326/rusia-condena-la-censura-del-gobierno-de-ucrania-a-los-medios-de-comunicacion-1110455842.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, periodistas