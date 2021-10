https://mundo.sputniknews.com/20211007/el-gobierno-britanico-descarta-acudir-al-rescate-de-fallidas-empresas-energeticas-1116843504.html

El Gobierno británico descarta acudir al rescate de "fallidas" empresas energéticas

El Gobierno británico descarta acudir al rescate de "fallidas" empresas energéticas

LONDRES (Sputnik) — El Gobierno británico ha descartado salir al rescate de empresas distribuidoras de gas y electricidad en esta fase alcista del precio del... 07.10.2021, Sputnik Mundo

"El Gobierno no va a rescatar compañías fallidas, una gestión irresponsable no puede ser recompensada", advirtió Kwasi Kwarteng, titular de Negocios, Energía y Estrategia Industria (BEIS, en sus siglas en inglés).El ministro no descartó la quiebra de otros proveedores de energía en el Reino Unido, en una intervención estelar en la conferencia anual de Energy UK, principal patronal de la industria.

