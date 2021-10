https://mundo.sputniknews.com/20211007/decreto-en-colombia-asegura-escanos-en-congreso-solo-a-victimas-del-conflicto-1116871595.html

Decreto en Colombia asegura escaños en Congreso solo a víctimas del conflicto

BOGOTÁ (Sputnik) — El decreto 1207 del 5 de octubre, firmado por el presidente de Colombia, Iván Duque, garantiza que los 16 escaños en el Congreso para las...

Los 16 escaños para las víctimas fueron definidos en los diálogos de paz de La Habana y podrán ser ocupados solo en la Cámara de Representantes (diputados) para los períodos 2022-2026 y 2026-2030, por lo que las elecciones legislativas de marzo de 2022 serán la primera ocasión en la que se podrá elegir a los representantes de las víctimas en el Congreso.Sin embargo, los partidos oficialistas y el propio Gobierno alertaron recién de supuestas intenciones de políticos y exintegrantes de la extinta guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) de querer hacerse con esos escaños, para lo cual propondrían candidatos afines a ellos.Por su parte, el 23 de agosto, víctimas y organizaciones de miembros en retiro de la Fuerza Pública de Colombia pidieron que se les asignaran cuatro escaños en el Congreso de manera similar a como le fueron asignados 10 a los exmiembros de las antiguas FARC tras la firma del acuerdo de paz (en noviembre de 2016), y sugirieron la posibilidad de que se les asignaran incluso cuatro de las 16 curules para la paz, ya que también se consideran víctimas del conflicto.Ante esas pretensiones, el Gobierno anunció el 26 de agosto la creación de un decreto para proteger los escaños de las víctimas.Según el decreto expedido, las organizaciones de víctimas, campesinas, sociales, consejos comunitarios, resguardos y autoridades indígenas tienen derecho a postular víctimas como candidatos a los escaños, para lo cual se establece un mecanismo mediante el cual se apoya al Consejo Nacional Electoral (CNE) en la validación de que los candidatos inscritos no pertenezcan o hayan sido miembros de las FARC o de grupos armados ilegales.Asimismo, el decreto establece que los candidatos a las denominadas "curules de paz" no deben haber suscrito un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional en los últimos 20 años, y prevé sanciones para quienes sean elegidos y no cumplan con los requisitos, entre ellas la pérdida del cargo y que el escaño no pueda ser reemplazado si la persona pierde su investidura como congresista.El decreto también estableció que la financiación de las campañas será mayoritariamente estatal.

Tomas Bonzon Nada más irreal, pero bueno las cosas de Colombia, la piedra en el zapato para latinoamerica.

