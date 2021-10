https://mundo.sputniknews.com/20211007/conviene-a-espana-una-tercera-dosis-de-vacuna-es-una-mala-estrategia-de-distribucion-de-recursos-1116805135.html

¿Conviene a España una tercera dosis de vacuna? "Es una mala estrategia de distribución de recursos"

La aplicación de la tercera dosis acentúa un reparto global poco equitativo. Aunque la EMA la autoriza en personas mayores de 18 años con los sueros de Pfizer... 07.10.2021, Sputnik Mundo

El ritmo de vacunación en el mundo es muy dispar y la dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID-19, el tan cacareado tercer pinchazo, parece atañer exclusivamente a los países de rentas más altas. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) autorizó el 4 de octubre su administración en adultos, luego de recabar su eficacia para obrar un aumento de los anticuerpos y aun reconociendo que los datos disponibles son limitados.De resultas, la EMA delega en los comités de salud pública de cada país la responsabilidad de formalizar la administración del tercer pinchazo. España, que ya lo administra a las personas inmunodeprimidas, con trasplantes, en tratamiento de quimioterapia, en régimen de diálisis o mayores de 40 años con síndrome de Down, solo lo extenderá a los mayores de 70 años. Ya a finales de julio, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, reveló la conclusión de un contrato con Pfizer y Moderna para el suministro de la tercera dosis, por 1.800 y 480 millones de euros, respectivamente.La situación contrasta con el mapa global de vacunación, muy desigual, que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a exigir una moratoria en la distribución de terceras dosis hasta que el 10% de la población global haya accedido a la pauta completa. Amnistía Internacional estima necesaria la entrega de 2.000 millones de vacunas a los países pobres antes de que finalice el año. En su informe, pone cifras a la desigualdad y, por ejemplo, revela que Pfizer-BioNTech ha suministrado a Suecia nueve veces más vacunas que a todos los países de rentas bajas juntos.¿Una opción inteligente?La situación en torno a la tercera dosis es que su aplicación se aprueba para poblaciones ya vacunadas mientras aún se discute su efectividad y oportunidad, lo cual contrasta con la incidencia claramente eficaz que tendría ese mismo suministro en poblaciones no vacunadas.Así se consignó en un estudio publicado a mediados de septiembre en The Lancet, en el que expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia del Medicamento de EEUU (FDA) dudaban de la necesidad de impulsar la administración de un tercer pinchazo cuando la pauta completa de vacunación seguía mostrando una eficacia alta contra la enfermedad grave. "La tercera dosis es una mala estrategia de distribución de recursos", resume el epidemiólogo Pedro Gullón, investigador de la Universidad de Alcalá de Henares. En declaraciones a Sputnik, Gullón confiesa tener "la impresión" de que el uso de las terceras dosis obedece a las estrategias de algunos países. "Así hacen algo con las dosis recibidas, porque están caducando".De similar opinión es el virólogo Luis Enjuanes, al cargo del desarrollo de un prometedor candidato vacunal en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC). Dejar sin vacunar a gran parte de la población "no es ético ni inteligente", habida cuenta del riesgo de desarrollo de nuevas variantes del virus dada la desprotección en muchos países. Así lo manifestó durante el transcurso de un Seminario Internacional de Lengua y Periodismo organizado en Madrid. "Si asumimos que el balance riesgos-beneficios es correcto, habría que pensar si el uso de esa tercera dosis es mejor como tercera dosis o como primera dosis de otra persona", añade Gullón.La recomendación de la EMAHay que pensar que la Agencia Europea del Medicamento es un órgano regulador; da autorizaciones, pero en principio no ofrece recomendaciones. "Ha aprobado el uso de una tercera dosis basándose en estudios de seguridad, pero los datos de eficacia por ahora son extremadamente parciales, no hay muchos datos sobre si la tercera dosis aporta algo en población general", asegura Pedro Gullón.A su juicio, la aplicación de la tercera dosis "tiene sentido" con un espectro de población con el sistema inmunitario debilitado. "Sobre todo personas con tratamientos oncohematológicos, o que padecen SIDA, por ejemplo". Pese a los pocos datos, "el balance riesgo-beneficio puede ser muy positivo", afirma, dadas las conclusiones de la EMA. "La tercera dosis apenas tiene efectos secundarios, parece que es segura. El problema es cuando se aplique a la población general, también a los mayores de 70 años, que pueden tener el sistema inmunitario un poco debilitado, pero no es lo mismo que tener inmunodepresión".La clave de la administración del tercer pinchazo, asevera Gullón, es saber si realmente las vacunas pierden eficacia con el paso de unos meses. "¿De verdad que están disminuyendo su eficacia?", duda. "No lo tenemos claro, porque los estudios que hay hasta ahora parecen indicar una pérdida de efectividad frente a la infección sintomática, pero frente a hospitalizaciones y fallecimientos la eficacia se mantiene. Y si perdiera efectividad, ¿una dosis extra proporcionaría más inmunidad? ¿Cuánta? Aquí los datos son superparciales, con lo que yo no tengo nada claro que una dosis extra mejore la inmunidad"."Con un beneficio muy pequeño, los efectos secundarios podrían prevalecer", asegura este investigador. "Sobre todo en momentos donde la incidencia no es muy alta, porque si la posibilidad de infectarte es pequeña y la tercera dosis no te aporta mucha protección adicional, someter a toda la población al tercer pinchazo podría producir efectos secundarios peligrosos", concluye.

