AMLO sobre el caso Pío López: "Si mi hermano es responsable, que sea castigado"

AMLO sobre el caso Pío López: "Si mi hermano es responsable, que sea castigado"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó el hecho que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México (TEPJF) rechazó... 07.10.2021, Sputnik Mundo

"Ha quedado ya muy claro de manifiesto que yo no protejo a nadie, yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo. Por eso me dieron confianza millones de mexicanos y no los voy a traicionar", subrayó."No establezco las relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de la familia. Yo ya no me pertenezco", asentó.En octubre de 2020, Pío López compareció voluntariamente ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) para rendir declaración sobre su participación en dos videos donde aparece recibiendo dinero de David León, el entonces consultor del gobierno de Chiapas. Los audiovisuales fueron publicados en agosto de 2020 por el portal web LatinUs, donde se afirmó que los recursos sirvieron para reforzar la campaña del partido Morena en el estado de Chiapas durante la elección de 2018.Los videos fueron filmados en 2015, cuando David León se desempeñaba como consultor privado y asesor de Comunicación del gobierno de Chiapas. Por su parte, Pío López Obrador fungía como operador de Morena en ese estado.Una vez que se hicieran públicas dichos videos, el mandatario expresó su disposición para declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso.El 21 de agosto, el presidente mexicano pidió que los audiovisuales donde aparece su hermano —publicados por el sitio web LatinUs— se entregaran a la FGR para su análisis.

Jose Gutierrez Y al que finalmente se benefició de la "aportaciones" que también vaya al bote (o sea: EL MISMO AMLO)... Se pasa de cínico. 1

Jose Gutierrez Apenas siendo un amlo se puede ser hablar así. HAY TRES VIDEOS, NO UNO. El de Pío solo es uno del dinero mal habido que recibió el amlo. 1

3

