https://mundo.sputniknews.com/20211006/zuckerberg-responde-a-las-acusaciones-de-exempleada-de-facebook-contra-la-red-social-1116796390.html

Zuckerberg responde a las acusaciones de exempleada de Facebook contra la red social

Zuckerberg responde a las acusaciones de exempleada de Facebook contra la red social

El dueño y creador de Facebook, Mark Zuckerberg, respondió a las acusaciones que ha hecho su exempleada Frances Haugen quien testificó ante el Congreso de... 06.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-06T13:23+0000

2021-10-06T13:23+0000

2021-10-06T13:23+0000

internacional

facebook (red social)

redes sociales

mark zuckerberg

eeuu

facebook inc. (organización)

compañías

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1116796587_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_9d2266ec064e38c34f6e044457e8d7f3.jpg

En las últimas semanas, Haugen, analista de datos y exproject manager de la compañía, ha dado a conocer la forma en la que Facebook distribuye contenido para hacer adictivo su servicio, a costa de la seguridad y salud de sus usuarios.La excolaboradora hace especial énfasis en la forma en la que Facebook politiza la conversión pública para dividir y cómo se distribuyen anuncios para menores sin tomar en cuenta que el contenido afecta su autoestima y autopercepción.Al respecto, Mark Zuckerberg compartió una nota en su cuenta personal en la que, nuevamente, reiteró sus disculpas por el apagón del lunes que dejó a millones de personas sin acceso a WhatsApp, Facebook e Instagram.Asimismo, el empresario consideró que "las acusaciones no tienen sentido" y desestimó cada uno de los señalamientos que hizo Frances Haugen ante el Congreso de EEUU."En el centro de las acusaciones está la idea de que priorizamos las ganancias sobre la seguridad y el bienestar. Eso no es verdad", se lee en el post.Zuckerberg calificó como "profundamente ilógico" el argumento de que Facebook posiciona contenido que molesta a los usuarios y afirmó que ninguno de sus anunciantes busca que su mensaje aparezca junto a publicaciones provocadoras."Hacemos dinero con anuncios, y nuestros anunciantes constantemente nos dicen que no quieren su publicidad junto a contenido dañino o molesto. Y no conozco a ninguna empresa tecnológica que se propongan crear productos para enfadar o deprimir a la gente", afirmó.Sobre el contenido para jóvenes, el dueño de Facebook negó que se busque dañar su autoestima y recordó que su compañía creó incluso un área específica de investigación sobre el tema, pues constantemente trabajan para cuidar la salud mental de los menores de edad.Sobre las intenciones de regulación del Congreso de EEUU, Mark Zuckerberg sostuvo que están dispuestos a proponer ideas sobre la materia, pero "con el cuadro completo" sobre los efectos de las redes sociales en los jóvenes y no sólo con los argumentos que recientemente se han presentado."Sé que es frustrante ver el buen trabajo que hacemos mal caracterizado, especialmente por aquellos que hacen importantes contribuciones sobre seguridad, integridad, investigación y productos. Pero creo que a largo plazo si seguimos tratando de hacer lo correcto y generar experiencias que mejoren la vida de las personas, esto será lo mejor para nuestra comunidad y nuestro negocio", concluye el empresario.

https://mundo.sputniknews.com/20211006/la-caida-de-facebook-los-problemas-de-depender-de-una-empresa-cuasi-monopolica-1116782659.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

facebook (red social), redes sociales, mark zuckerberg, eeuu, facebook inc. (organización), compañías