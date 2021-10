https://mundo.sputniknews.com/20211006/un-estudio-afirma-que-la-mayoria-de-los-robos-de-objetos-en-colombia-ocurren-en-el-dia-1116804275.html

Un estudio afirma que la mayoría de los robos de objetos en Colombia ocurren en el día

BOGOTÁ (Sputnik) — La mayoría de los robos de objetos en Colombia ocurren durante el día, especialmente los teléfonos móviles y las bicicletas, reveló este... 06.10.2021, Sputnik Mundo

De acuerdo con el estudio llamado El Reloj de la Criminalidad, basado en datos de la Policía de Colombia, los hurtos a personas (los elementos que llevan), que se registran en un promedio de "28,6 casos por hora", ocurren entre las 6.00 y las 11.59 (11.00 y 16.59 GMT) con un 30% del total.Los robos de celulares, que suceden en un promedio de "16,6 casos por hora aproximadamente", se presentan en "dos franjas horarias" en su mayoría, con 28 puntos porcentuales: "Entre las 10:00 a.m. y las 11:59 a.m. (15.00 y 16.59 GMT)" y "entre las 6:00 p.m. y las 8:59 p.m. (23.00 y 1.59 GMT)", agregó el documento.Por otro lado, el hurto de bicicletas, otro de los crímenes que, sobre todo en Bogotá, han terminado en homicidio recientemente, se dan en un promedio de dos casos por hora, y en su mayoría, entre "las 4 a.m. y las 6:59 a.m. (9.00 y 11.59 GMT)", en un 20%.El estudio se basó en datos policiales tomados entre enero y agosto de 2021.

