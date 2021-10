https://mundo.sputniknews.com/20211006/un-candidato-presidencial-chileno-pide-la-renuncia-de-pinera-por-los-papeles-de-pandora--1116811087.html

Un candidato presidencial chileno pide la renuncia de Piñera por los Papeles de Pandora

MONTEVIDEO (Sputnik) — El presidente de Chile, Sebastián Piñera, debe renunciar a su cargo tras la publicación de los Papeles de Pandora, que revelaron sus... 06.10.2021, Sputnik Mundo

"A título personal, como protagonista del debate público de Chile, pido la renuncia del presidente de la República. El artículo 52 de la Constitución establece un conjunto de causales, una de ellas es afectar al honor de la nación", dijo Enríquez-Ominami, quien también es uno de los fundadores del Grupo de Puebla.El fin de semana, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) publicó una investigación que pasó a conocerse como Papeles de Pandora.Se trata de la filtración de 12 millones de documentos sobre fortunas de diversos líderes y personas de poder, entre ellos más de 330 políticos de 90 países, escondidas en paraísos fiscales. En la publicación se menciona a tres presidentes activos latinoamericanos, 11 exmandatarios, ministros y altos funcionarios que se valieron de sociedades offshore en paraísos fiscales para ocultar sus riquezas y evadir impuestos.Los tres presidentes activos a los que el informe hace referencia son: Sebastián Piñera (Chile), Guillermo Lasso (Ecuador) y Luis Abinader (República Dominicana).En ella se demostró que en 2010, mientras Piñera ejercía su primer mandato (2010-2014), el también empresario vendió la propiedad de uno de los proyectos mineros más importantes y ambiciosos del último tiempo en el país, Minera Dominga, en una transacción realizada en territorio de las Islas Vírgenes Británicas.Las empresas del presidente vendieron su parte del proyecto a Carlos Délano, uno de los empresarios más importantes de Chile y el mejor amigo del mandatario, quien además estuvo involucrado en un caso de financiamiento ilegal en la política.La investigación reveló que una de las condiciones para realizar la transacción era que el terreno donde se emplaza el proyecto no fuera declarado reserva natural, una decisión que depende del mismo presidente de la República.Enríquez-Ominami afirmó, en diálogo con esta agencia, que Piñera aún no ha declarado cómo es que pudo pagar sus impuestos fuera de Chile y haber firmado un contrato con una cláusula que afectaba al medio ambiente de su país."En esa misma cláusula, él garantizada que la zona del proyecto estaría garantizada por el presidente de la República. Por tanto, es inaceptable. Corresponde su renuncia. Si no quiere renunciar para defender a su pueblo en materia de transparencia, confianza institucional, entonces pedimos que se active una acusación constitucional en la Cámara de Diputados", agregó.Los partidos de oposición de Chile acordaron el martes iniciar un proceso de acusación constitucional buscando destituir a Piñera.El objetivo de la oposición es presentar lo antes posible el libelo para que pueda ser votado en el Congreso antes del 21 de noviembre, día de las próximas elecciones presidenciales."La derecha esconde su corrupción"La publicación de los Papeles de Pandora, que reveló negocios de mandatarios latinoamericanos en paraísos fiscales, muestra que la derecha regional realizó una "ofensiva" para esconder su corrupción, dijo a Sputnik Enríquez-Ominami."Estas denuncias demuestran que la derecha hizo una ofensiva para esconder su corrupción de tamaños inconmensurables. Solo en el caso del presidente de Chile, estamos hablando de 150 millones de dólares, de los que se saben hasta ahora", explicó el candidato presidencial."Uno de los argumentos que se utilizó contra la izquierda fue la corrupción, el hecho de que salgan estos documentos muestran un discurso hipócrita de la derecha. La derecha continental corrompió instituciones del Estado, incluso la Fiscalía, para afectar la democracia. Hubo una alianza antidemocrática entre la derecha continental y una parte de los medios de comunicación y buena parte de la Fiscalía", agregó Enríquez-Ominami.Por otro lado, afirmó que el presidente de Chile debería renunciar a su cargo tras la publicación de los Papeles de Pandora.

