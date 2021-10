https://mundo.sputniknews.com/20211006/renuncia-primer-ministro-de-peru-y-presidente-convoca-a-nuevo-gabinete-1116819466.html

Pedro Castillo acepta la renuncia del primer ministro de Perú, Guido Bellido

Pedro Castillo acepta la renuncia del primer ministro de Perú, Guido Bellido

El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Guido Bellido, presentó su dimisión al mandatario del país, Pedro Castillo. Así lo anunció el propio Castillo... 06.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-06T20:55+0000

2021-10-06T20:55+0000

2021-10-06T21:36+0000

américa latina

perú

pedro castillo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/12/1116196348_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b8af4cadf560933b1aa2950d8271bdb8.jpg

El mandatario explicó que Guido Bellido entregó su carta de renuncia irrevocable.Además, anunció la juramentación de un nuevo gabinete para "hoy a las 08:00 de la noche".El mandatario hizo hincapié en que la decisión fue tomada para priorizar los grandes problemas del país y aseveró que los recursos constitucionales no deben usarse para crear inestabilidad.Castillo explicó que su Gobierno busca abordar los "grandes problemas" del país y por esto "he decidido tomar algunas decisiones en favor de la gobernabilidad".De la carta de renuncia, se desprende que el presidente peruano solicitó a Bellido su dimisión."Habiendo cumplido con todas las funciones correspondientes a la institución, cumplo en alcanzar mi renuncia irrevocable al cargo de Presidente del Consejo de Ministros conforme usted me ha solicitado", se lee en el oficio de dimisión, citado por medios locales.

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

perú, pedro castillo