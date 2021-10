https://mundo.sputniknews.com/20211006/reforma-electrica-de-amlo-divide-no-solo-a-va-por-mexico-sino-al-mismo-pri-1116815997.html

Reforma eléctrica de AMLO divide no solo a Va por México, sino al mismo PRI

Reforma eléctrica de AMLO divide no solo a Va por México, sino al mismo PRI

El Partido Revolucionario Institucional de México (PRI) está en la mira de toda la clase política mexicana al convertirse en la fuerza política que podría... 06.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-06T20:53+0000

2021-10-06T20:53+0000

2021-10-06T20:53+0000

américa latina

política

partido revolucionario institucional (pri)

andrés manuel lópez obrador

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1116816392_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_7f0a7e506c856d4408792fe2c4ccabd3.jpg

En este contexto, el presidente del tricolor, Alejandro Moreno, se pronunció sobre las recientes declaraciones de la expresidente priista y actual senadora Claudia Ruiz-Massieu en las que criticó dicha reforma legislativa que pretende devolver el control del suministro de la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).En un video publicado a través de sus redes sociales, la política criticó la propuesta presidencial y afirmó que el cambio provocará, además de que México pierda posibles inversores, apagones y litigios."Vamos a tener apagones, aumento en las tarifas, menos empleo, menos crecimiento económico, además de un cúmulo de litigios de inversionistas y de estados con los que tenemos acuerdos de libre comercio y de inversión. No es una ley que podamos respaldas así", declaró Ruiz-Massieu.Al respecto, durante el nombramiento de nuevos cargos en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno rechazó que dicho posicionamiento represente la opinión del partido sobre la reforma eléctrica, y comentó que se tratan únicamente de declaraciones a título personal.Asimismo, negó que votar en favor del cambio legislativo no implica necesariamente un rechazo a la coalición Va por México, en la cual participan el PAN y el PRD, partidos que se han pronunciado en contra de la modificación constitucional.Por otra parte, el político mexicano también rechazó los plazos que determinó Morena para que su partido fije una postura, ya que, según sus cálculos, los foros que han organizado sobre el tema podrían extenderse hasta por 45 días.Durante la conferencia matutina del 6 de octubre, Andrés Manuel López Obrador volvió a insistir en la necesidad de que los legisladores —no sólo del PRI— elijan "si están en favor del pueblo, del consumidor, del usuario, o están a favor de las empresas, de los grupos de intereses creados"."No sólo es un asunto de partidos, porque puede haber un legislador del PAN honesto, lo puede haber y puede decir: "Yo soy representante del pueblo, no representante del PAN', declaró el mandatario mexicano.

https://mundo.sputniknews.com/20211001/amlo-todo-el-litio-que-hay-en-mexico-es-de-la-nacion-1116642866.html

https://mundo.sputniknews.com/20211006/reforma-electrica-de-amlo-la-disyuntiva-del-pri-que-ha-hecho-enojar-al-pan--1116797216.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política, partido revolucionario institucional (pri), andrés manuel lópez obrador, méxico