https://mundo.sputniknews.com/20211006/la-ue-asegura-tener-suficientes-reservas-de-gas-para-afrontar-el-invierno-1116789636.html

La UE asegura tener suficientes reservas de gas para afrontar el invierno

La UE asegura tener suficientes reservas de gas para afrontar el invierno

BRUSELAS (Sputnik) — La Unión Europea cuenta con reservas de gas suficientes para cubrir las necesidades del invierno, declaró la comisaria europea de Energía... 06.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-06T10:22+0000

2021-10-06T10:22+0000

2021-10-06T10:22+0000

ue

gas

internacional

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107049/92/1070499231_0:22:2938:1675_1920x0_80_0_0_71348c1aa0f8e2fecb30360a8cdde31c.jpg

"Los almacenamientos subterráneos de gas en Europa están llenos casi al 75%. Este nivel está por debajo de la media de los últimos diez años, pero es suficiente para cubrir las necesidades de la temporada invernal", dijo Simson en una reunión del Parlamento Europeo dedicada al aumento de los precios de la energía.En este contexto, la comisaria indicó que los contratos a largo plazo para el suministro de gas de Rusia a la UE se ejecutan, sin embargo, agregó, "las capacidades adicionales no fueron reservadas pese al crecimiento de los precios".Al referirse al tema de los precios de la energía, dijo que su crecimiento no será constante y, según las expectativas del mercado, deberían empezar a bajar en marzo próximo.Simson señaló que la recuperación económica de la UE se verá amenazada si el bloque comunitario no toma medidas para contrarrestar la subida de los precios de la energía."Es importante mejorar la preparación y la resistencia de Europa ante el aumento de los precios. (...) A finales de año, presentaré una reforma del mercado del gas, en cuyo contexto se revisarán las cuestiones relacionadas con el almacenamiento y la seguridad del abastecimiento", agregó.La UE, según la comisaria, debe "recordar la importancia de la 'geopolítica energética' y desarrollar un enfoque más estratégico de la política energética exterior".

https://mundo.sputniknews.com/20211005/las-acciones-de-gazprom-renuevan-el-maximo-historico-tras-un-nuevo-record-de-precios-del-gas-1116742600.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ue, gas, europa