Hong Kong enmendará mecanismos fiscales tras entrar en lista gris de la UE

Hong Kong enmendará mecanismos fiscales tras entrar en lista gris de la UE

PEKÍN (Sputnik) — El Gobierno de Hong Kong se comprometió a introducir las enmiendas necesarias a la Ordenanza de Hacienda antes de fin de 2022, tras entrar en... 06.10.2021, Sputnik Mundo

La nota añade que la UE está preocupada por el sistema tributario de Hong Kong, según el cual "los ingresos extraterritoriales generalmente no están sujetos al impuesto sobre la renta".Las autoridades señalaron que las enmiendas propuestas solo se enfocarán en corporaciones, especialmente aquellas que no realizan una actividad económica significativa en Hong Kong y utilizan ingresos pasivos para evadir impuestos.El texto indica que las personas físicas "no se verán afectadas" por las próximas enmiendas.Según el comunicado, Hong Kong solicitó a la UE excluir la región de la lista gris de manera inmediata, una vez que se adopten la enmiendas mencionadas.El 5 de septiembre el Consejo de la UE incluyó a Costa Rica, Hong Kong, Macedonia del Norte, Malasia, Catar y Uruguay en la lista de naciones y territorios que aún no cumplen todas las normas fiscales internacionales.

