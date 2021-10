https://mundo.sputniknews.com/20211006/fiscalia-boliviana-suspende-audiencia-de-lider-opositor-1116812373.html

Fiscalía boliviana suspende audiencia de líder opositor

LA PAZ (Sputnik) — La Fiscalía boliviana suspendió una audiencia declaratoria del gobernador de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, acusado de participar... 06.10.2021

"La Fiscalía suspende mi declaración y la verdad detrás de esta decisión es una sola: Mi pueblo no me dejó solo", dijo Camacho vía Twitter este 6 de octubre, poco después de que el fiscal de La Paz, Omar Mejillones, anunciara la suspensión de la audiencia programada para el jueves 7.La citación de la Fiscalía a Camacho, en el mismo proceso por el que la expresidenta transitoria Jeanine Áñez está en detención preventiva ya hace casi siete meses, había aumentado la tensión política, con anuncios de protestas de sus seguidores y advertencias gubernamentales de un posible atentado.Camacho encabezó en 2019, como presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, las protestas que culminaron en el golpe y relató luego, en declaraciones reproducidas por medios locales, cómo su padre gestionó el apoyo militar y cómo él mismo acordó con otros dirigentes el derrocamiento de Morales.Padre e hijoEl fiscal Mejillones explicó que la declaración que debía prestar Camacho, que podría derivar en una imputación formal de sedición, fue pospuesta indefinidamente en espera de que se presente primero el padre del gobernador, José Luis Camacho, quien está citado como testigo.La demora de la Fiscalía en tomar declaraciones a ambos empresarios provocó duras críticas de parlamentarios oficialistas y líderes de movimientos sociales que reclaman celeridad en el proceso, mientras el Gobierno de Luis Arce se mostraba imparcial.Una advertencia del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, de que el gobernador cruceño podría sufrir un atentado fue respondida con ironía por la principal acusadora, la exdiputada socialista Lidia Patty, quien dijo a reporteros que eso solo podría ser obra de los mismos seguidores de Camacho para generar caos.Camacho padre debía declarar la semana pasada pero este acto fue demorado por su solicitud de hacerlo en su ciudad de residencia, Santa Cruz, y no en La Paz, por razones de salud.El gobernador acusado negó validez a esta explicación, asegurando en cambio que su citación a la Fiscalía "despertó la indignación general de los cruceños que rechazan el abuso porque saben que (la) lucha de 2019 fue para defender la democracia".Durante la crisis de 2019, Camacho llamó abiertamente al derrocamiento de Morales, ingresó al Palacio de Gobierno llevando una Biblia y tras la caída del indígena socialista logró que algunos de sus colaboradores se integren al gabinete de la presidenta transitoria Áñez."Las confieso que estoy emocionado y agradecido por tanto cariño. No es algo que haya buscado, no esperaba nada de esto el día aquel que me puse la gorra, tomé la Biblia y me fui a La Paz para defender nuestra democracia y nuestra libertad", agregó en su proclama.El fiscal Mejillones insistió en que solo después de la declaración de Camacho padre, en Santa Cruz o La Paz según disponga un forense oficial, se fijará nueva fecha para la presentación del gobernador.

