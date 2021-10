https://mundo.sputniknews.com/20211006/estado-de-sao-paulo-ya-vacuno-totalmente-al-60-de-la-poblacion-y-supera-a-eeuu-y-europa-1116813260.html

Estado de Sao Paulo ya vacunó totalmente al 60% de la población y supera a EEUU y Europa

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El gobernador del estado brasileño de Sao Paulo (sureste), Joao Doria, celebró que la región ya haya vacunado contra el COVID-19 con... 06.10.2021, Sputnik Mundo

américa latina

brasil

são paulo

vacunación contra el covid-19

joão doria

"El índice del 60% que Sao Paulo alcanzó ayer supera los 55% de EEUU y los 52% de media general de los 50 países del continente europeo", afirmó Doria en rueda de prensa citando datos de la plataforma Our World in Data, de la Universidad de Oxford.Además, casi el 99% de las personas con 18 años o más ya recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19.Hasta ahora, en Sao Paulo se pusieron casi 65 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19, siendo 36,8 millones de la primera dosis y 26,2 millones de la segunda.Aproximadamente 1,1 millón de paulistas recibieron una vacuna de dosis única y 734.000 —sobre todo ancianos y profesionales de la salud— la tercera dosis adicional.Sao Paulo es el estado más poblado de Brasil —más de 46 millones de habitantes— y desde esta semana también el que más ha vacunado en todo el país, superando a Mato Grosso do Sul (centro-oeste), que desde hace tiempo llevaba la delantera.En el conjunto de Brasil, el 71,4% de la población recibió al menos una dosis y el 44,6% está totalmente vacunada, según los datos más recientes del Ministerio de Salud.

brasil

são paulo

brasil, são paulo, vacunación contra el covid-19, joão doria