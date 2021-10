https://mundo.sputniknews.com/20211006/esta-bebida-natural-te-ayudara-a-dormir-mejor-1116807473.html

Esta bebida natural te ayudará a dormir mejor

Dormir bien es esencial para nuestro bienestar. Si sufres de insomnio, aquí te presentamos una receta sencilla y natural que te ayudará a conciliar el sueño... 06.10.2021, Sputnik Mundo

Para preparar este insólito somnífero natural, solo necesitarás agua caliente y lechuga romana. Simplemente coloca varias hojas de lechuga en una taza y vierta agua caliente sobre ellas. Luego, deja reposar durante varios minutos y quita las hojas. ¡Ya está! Sí, ¡es así de simple! La bebida casi no tiene sabor ni olor, por lo que puedes agregar en ella tu té de hierbas favorito.Pero, ¿a qué se debe el efecto somnífero de la lechuga? Esta hortaliza contiene un fitonutriente llamado lactucarium, bautizado como el opio de la lechuga, y es que tiene un efecto relajante en el cuerpo. También es rica en antioxidantes que nos protegen del estrés causado por el insomnio.Ten en cuenta que no todos los tipos de lechuga son ricos en lactucarium. Por ejemplo, la lechuga iceberg no te ayudará a dormir bien. Tampoco hay estudios que demuestren el efecto somnífero que tiene la lechuga en los humanos: los experimentos solo se llevaron a cabo en ratones de laboratorio.

