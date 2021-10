El V Foro Internacional Rusia e Iberoamérica superó las expectativas de los organizadores

https://mundo.sputniknews.com/20211006/el-v-foro-internacional-rusia-e-iberoamerica-supero-las-expectativas-de-los-organizadores-1116807216.html

SAN PETERSBURGO (Sputnik) — El V Foro Internacional 'Rusia e Iberoamérica en el mundo globalizante: Historia y perspectivas' superó nuestras expectativas... 06.10.2021

"Esta quinta edición superó nuestras expectativas, porque primero logramos mantener la misma cantidad de participantes, a pesar de las restricciones pandémicas tenemos más de 740 personas que participan en las sesiones. Solo de manera presencial hay entre 250 y 300 personas y el resto de manera online", dijo Jeifets, profesor de la Universidad Estatal de San Petersburgo.Para el también editor en jefe de la revista América Latina fue una edición destacada, pues lograron aumentar la presencia de los jóvenes, "que siempre fue una de nuestras metas, porque no se trata solo de un intercambio académico. Si no, en la medida de lo posible intentamos atraer a la gente joven, no solo a escuchar sino para aprender y para que puedan convertirse en una nueva generación de estudiosos"."Logramos institucionalizar una escuela de jóvenes latinoamericanistas que este año tuvo su primera edición y esperamos que se convierta en una sesión estable", apuntó y añadió que en esta escuela participaron 30 estudiantes que escucharon "a los expertos de varios países y de varias instituciones, con enfoques muy diferentes y a veces muy encontrados".El catedrático resaltó que el Foro se mantiene "como una plataforma, como un espacio alternativo de discusión, no se trata de presentar un enfoque solamente ruso; se trata de ser un espacio donde los rusos y los latinoamericanos, españoles portugueses, puedan venir para hablar de lo que está pasando en sus países tanto en la política como en la economía, en la agenda social o el campo de derecho"."La gente viene aquí sabiendo que no le van a quitar el micrófono, que no les van a decir lo que tiene que decir, que es lo que es políticamente correcto o no", resaltó Jeifets, que reconoce que este es uno de los grandes logros del Foro, "damos el espacio a quienes en otras circunstancias no pueden hablar en la misma aula por razones políticas. Ese un logro que consideramos un éxito".Para el profesor y fundador del Foro Internacional Rusia e Iberoamérica, el evento funciona como un espacio de diplomacia pública, que aporta a las buenas relaciones con Latinoamérica.A la pregunta de si considera el foro como un puente entre América Latina y Rusia afirmó: "Sí, esa fue nuestra meta y me parece que no estamos ahora en proceso de proyecto ni de construcción, sino que ese puente ya funciona, ya está trabajando y dando sus resultados", concluyó el miembro del comité organizador del evento.El V Foro Internacional Rusia e Iberoamérica es organizado por la Universidad Estatal de San Petersburgo y el Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia.En el evento, que se desarrolla del 4 al 6 de octubre en San Petersburgo, participan unas 700 personas en representación de más de 20 países.

