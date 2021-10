https://mundo.sputniknews.com/20211006/eeuu-abre-un-segundo-nivel-de-persecucion-contra-alex-saab-ahora-va-por-su-hijo-1116800886.html

EEUU abre una "segunda fase" de persecución contra Alex Saab: ahora va por su hijo

EEUU abre una "segunda fase" de persecución contra Alex Saab: ahora va por su hijo

El hijo del diplomático Alex Saab —detenido irregularmente en Cabo Verde—es el nuevo objetivo de las acciones de EEUU para cercar al Gobierno de Nicolás... 06.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-06T14:56+0000

2021-10-06T14:56+0000

2021-10-06T14:57+0000

américa latina

eeuu

venezuela

colombia

nicolás maduro

persecución política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107741/22/1077412252_0:360:1920:1440_1920x0_80_0_0_e30b0b0b8e653d5945923e11e8c20a6e.jpg

Mientras el diplomático colombiano Alex Saab continúa detenido de forma irregular en Cabo Verde y a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, el país norteamericano avanza en su plan de cercar al funcionario al servicio del Gobierno de Venezuela, acusando ahora a su hijo mayor.Un artículo del diario colombiano El Tiempo da cuenta de que, mientras la extradición de Saab a EEUU parece inminente en el marco de un proceso catalogado como ilegal por parte de la defensa del colombiano, un tribunal situado en Miami, Florida, prepara una acusación contra el hijo mayor de Saab, un joven de 25 años que desde 2015 prueba suerte en Hollywood.El diario colombiano consignó que la justicia estadounidense busca iniciar una "segunda fase" en la persecución penal contra Saab, un diplomático acreditado por el Gobierno de Nicolás Maduro detenido irregularmente en julio de 2020 cuando realizaba un vuelo hacia la República Islámica de Irán. A pesar de tener inmunidad diplomática, el funcionario fue retenido y lleva casi 500 días privado de libertad en Cabo Verde.La defensa de Saab ha señalado que la persecución contra el empresario y diplomático es un intento por parte de la justicia estadounidense de cercar al Gobierno de Maduro. De hecho, la labor de Saab era clave para asegurar la provisión de alimentos y medicinas al pueblo venezolano, en el marco de las dificultades provocadas por el bloqueo comercial impuesto desde Washington.El anunciado segundo nivel de acusación busca atrapar al hijo de Saab, un joven que 2015 ha interpretado pequeños papeles en producciones de Hollywood. En 2015 interpretó a un asesino en la película sobre gangsters The Italian, dirigida por Michel Andre Constantin. El mismo director lo convocó un año después para encarnar a Roman, personaje secundario de la película para televisión King of L.A. en la que se narra la historia del hijo de un narcotraficante colombiano que viaja a EEUU para iniciar "su propio reino de terror".El diario colombiano aseguró que el expediente de la nueva causa señala al joven como presunto director de una empresa basada en Hong Kong, una acusación que no surge desde Venezuela sino de un documento del propio Departamento del Tesoro estadounidense.En su última carta desde Cabo Verde, Alex Saab denunció que tanto su esposa como sus cinco hijos han sido víctimas de la misma persecución que sufrió por parte de la justicia estadounidense. "Mi familia ha estado secuestrada estos mismos 473 días que yo porque el secuestro que vive la familia es hasta peor que el del secuestrado".De acuerdo al medio colombiano, EEUU también intenta cercar a otro empresario colombiano cercano a Saab y clave en la tarea de conseguir alimentos y medicinas para el pueblo venezolano: Álvaro Pulido. La avanzada de EEUU en este "segundo nivel" de acusaciones también recaería sobre otros allegados a Saab, aunque sus identidades aun no fueron especificadas.

https://mundo.sputniknews.com/20210909/alex-saab-jamas-traicionare-al-presidente-maduro-y-al-valiente-pueblo-de-venezuela-1115895140.html

https://mundo.sputniknews.com/20210909/extradicion-de-alex-saab-a-eeuu-haria-sonrojar-a-un-estudiante-de-derecho-1115885046.html

Sergio Gonzalez Es indudable qué los gobernantes estadounidenses carecen de cultura política y carecen de humanidad, todos los días violan los derechos de los países y de las personas, son muy ignorantes a eso sí Lo que tienen de ignorantes lo tienen de prepotentes se comportan como dictadores y hasta a sus propios ciudadanos los tienen bajo terrorismo policiaco, militar y por empresas

1

eeuu

venezuela

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, venezuela, colombia, nicolás maduro, persecución política