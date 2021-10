https://mundo.sputniknews.com/20211006/cuba-experimenta-caida-de-casos-de-covid-19-pero-se-mantiene-alerta-1116821503.html

Cuba experimenta caída de casos de COVID-19 pero se mantiene alerta

Según las autoridades sanitarias de la isla, septiembre cerró con 48.108 casos positivos de COVID-19 menos que en agosto, el peor mes desde que se declaró la crisis sanitaria en marzo de 2020, y donde se computaron 265.121 personas contagiadas con el nuevo coronavirus SARS Cov-2.En un artículo publicado la víspera en el sitio web Cubadebate, firmado por el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal, se constata además la disminución en un 30% de pacientes hospitalizados en el mismo período.A pesar de estas cifras alentadoras, las provincias de Pinar del Río, Artemisa, y Mayabeque (oeste), Sancti Spíritus, y Villa Clara (centro), y Camagüey, y Las Tunas (este), siguen exhibiendo altas tasas de contagio con respecto al resto del país, lo que impone cautela ante posibles escenarios triunfalistas que puedan provocar una recaída en el proceso de recuperación.A partir de esta realidad, las autoridades insisten en que se deben cumplir los protocolos sanitarios establecidos, mantener la percepción de riesgo y no resquebrajar la disciplina ciudadana, para evitar retrocesos en el control de la pandemia.De hecho, y teniendo en cuenta que se mantenga una situación epidemiológica favorable, Cuba prevé abrir sus fronteras a partir del 15 de noviembre, y desde el pasado 24 de septiembre comenzó a aplicar una reapertura gradual de los servicios y la gastronomía en diferentes provincias, donde el control sanitario muestra mejores resultados.Vacunación masivaImportante en este proceso de recuperación ha sido la campaña de vacunación masiva contra el COVID-19 emprendida en la isla, con el empleo de las vacunas Soberana 02, Soberana Plus, y Abdala, todas de producción nacional.Según información brindada por el Ministerio de Salud Pública, al cierre del 4 de octubre se acumulan en el país 21.681.271 dosis administradas con las vacunas cubanas.Hasta la fecha, han recibido al menos una dosis de una de estas vacunas 9.524.916 personas (85% de la población); 6.837.401 (61%) ya tienen dos dosis; y 5.550.385 personas ya completaron el ciclo de tres dosis (49.5%).También se aplican los fármacos producidos en la isla en la población pediátrica de dos a 18 años, convirtiéndose en el primer país del mundo en inmunizar masivamente a los niños.Aun cuando las estadísticas puedan resultar alentadoras tras más de ocho meses de encierros y número rojos ascendentes, a los cubanos se les impone el sentido común, la prevención y sobre todo, los necesarios cuidados para no poner en peligro la vida, con una pandemia que hasta el momento ha infestado a 904.108 personas y 7.703 han fallecido a consecuencia del COVID-19.

