Convertir a las enfermeras en "porteras": el plan de Andalucía para exportar a la sanidad española

Andalucía estrena un nuevo sistema sanitario para la atención primaria. A pesar de que la asistencia presencial sigue brillando por su ausencia con la excusa... 06.10.2021, Sputnik Mundo

españa

andalucía

sanidad

covid-19

enfermeros

Imagina que te sientes enfermo y quieres ir al médico… pero estás en Andalucía. En este inicio de curso, al llamar a Salud Responde lo más probable es que no haya respuesta telefónica. Y por vía App, la consulta telefónica más próxima es para 14 días más tarde. En esa consulta al teléfono te derivarán a otro médico. Tendrás por lo tanto que volver a esperar. Para cuando te toque la cita puede que tu dolencia haya desaparecido o, lo peor, que se haya agravado. "Salud Responde nunca responde", bromean en la cola de espera de un Centro de Salud sevillano los usuarios.La fecha del 1 de octubre debería haber sido diferencial respecto a los casi 16 meses en los que los casi 8,5 millones de andaluces no han podido ser atendidos presencialmente en atención primaria. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, señalaba el 1–O como la vuelta a la normalidad.Semanas antes, ya había asegurado en sede parlamentaria que la atención presencial "estaba al 100%", algo que se vio obligado a matizar posteriormente. Ahora hay una demora de 2 ó 3 días para ser atendido por teléfono o presencial, según el consejero. Pero la presencialidad —y la normalidad— en los centros de salud de Andalucía vuelve más lentamente que a bares, comercios o espacios públicos.Oficialmente, y esto es lo curioso, la presencialidad en la consulta médico–paciente no ha desaparecido en la pandemia. Sin embargo, por la vía de los hechos, habría que estar en un caso muy extremo y grave para ser atendido, auscultado y examinado por un médico.Nueva estrategia, viejos viciosAhora, la Junta de Andalucía trata de pasar página de esta realidad con la nueva Estrategia de Atención Primaria instaurada en los centros de salud el 1 de octubre. La nueva realidad confiere a la enfermería un rol protagonista, aunque muy a su pesar.El nuevo sistema establece 18 protocolos para agilizar la intervención del enfermero, más allá de contar con la asistencia del médico. Por lo tanto, serán los enfermeros los que, cuando la consulta no sea de urgencia o llegue sin cita previa, realizarán el triaje, el examen médico que deriva al paciente a urgencias, especialista o cita posterior.Para el presidente del Consejo Andaluz de Enfermería (CAE), José Miguel Carrasco, este sistema "convierte a las enfermeras en meras porteras de los centros de salud, sin posibilidad de dar una atención finalista y adecuada a los pacientes, para la que están capacitadas".El CAE lamenta que el estamento de enfermería queda reducido a un papel prácticamente administrativo que, además, es inasumible por la carga de trabajo que supone. "Queremos más competencias y responsabilidad, acorde a nuestra titulación, formación y experiencia”.Desde la Junta, Jesús Aguirre presume que esta medida asegura "un 50% de resolución sin tener que pasar los pacientes al médico de cabecera". El consejero asegura que el rol de la enfermería viene a potenciar "la rapidez al ser atendido, sumando recursos entre la tecnología y la presencial". Desde la Junta exponen que este nuevo modelo será replicado a nivel nacional por parte del Ministerio de Sanidad.Para los sindicatos de enfermería, estas funciones no son nuevas, ya eran asumidas por las enfermeras con una carga de trabajo excesiva. Por ello exigen "medios materiales y humanos, con la seguridad jurídica necesaria para las enfermeras, así como mejoras en las condiciones laborales y retributivas" explica a Sputnik Rosa Elena García, secretaria de Acción Sindical de SATSE Andalucía.Protagonistas de la consulta previa sin previa consultaAunque desde el SAS avalaban la nueva estrategia por el consenso científico y el respaldo de sindicatos y colegios oficiales, ni el sindicato SATSE, ni el Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) comparten este triunfalismo. De hecho, afirman a Sputnik sentirse "ninguneados".El CAE, que representa a más de 43.000 enfermeras y enfermeros, denuncia –el mismo día que la Junta presume de consenso– la falta de participación y diálogo por parte del consejero de Salud y Familias, a pesar de ser las enfermeras el apartado más numeroso de todo el sistema sanitario.Por su parte, la oposición andaluza, liderada por el PSOE, viene demandando la vuelta a la normalidad con demostraciones en las puertas de los centros de salud de la imposibilidad de obtener cita, más allá de las palabras del consejero.El hecho de que al encuentro físico con el sanitario lo preceda una cita telemática o telefónica, después el triaje de enfermería y después la visita al médico correspondiente es definida por el socialista José Luis Ruiz Espejo como una "gymkana de obstáculos".El socialista denuncia que la Junta está instalada en la mentira y en la propaganda. "Hace falta un refuerzo claro de la sanidad pública en Andalucía para que vuelva a ser una garantía de asistencia de calidad y de seguridad". Sin embargo, la queja de los sanitarios es que la atención primaria venía siendo desatendida largamente por el gobierno socialista que perdió la Junta a favor del actual gobierno (PP y Ciudadanos).Mucho fuego para pocos bomberosSASTSE demanda medios, inversión y, sobre todo, más personal. Actualmente, la dotación en enfermería es escasa y está sobrecargada de trabajo.En 2020 los enfermeros realizaron 24,2 millones de consultas. Pero la normalización del modo– pandemia On, hace que, solo en los siete primeros meses de 2021, alcancen los 23,4 millones de consultas realizadas.Por otro lado, las enfermeras recuerdan que su trabajo se ha mantenido prácticamente en presencialidad. Por ello, "no se pueden solucionar los problemas de la atención primaria sobrecargando a la misma plantilla de enfermeras, ya muy al límite tras año y medio de pandemia", comparten desde SATSE.Por otro lado, hay pocas enfermeras: la ratio de enfermeros por habitante sigue colocando años tras años a Andalucía a la cola de España. La comunidad más poblada de España tiene 500 enfermeras por cada 100.000 habitantes, siendo la media nacional de 602 y la europea de casi 800, según cálculos del CAE. Incluyendo a los médicos y resto de personal sanitario, Andalucía también está a la cola, con 2,8 por cada 1.000 habitantes.Fuentes de la Junta destacan un "esfuerzo inversor sin precedentes" en recursos humanos, cifrando en 2.100 los enfermeros contratados para atención primaria. Pero, lo cierto, es que las esperas para ser atendido con presencialidad o normalidad ha provocado un trasvase generalizado a la sanidad privada."Desincentivando el uso de la sanidad pública en detrimento de la privada"El Colegio Andaluz de Enfermería alerta de que el nuevo sistema sanitario-administrativo impuesto puede crear en la sociedad un ciclo de "visitas sucesivas y demandas por falta de resolución de sus procesos de asistencia". Andalucía lidera en España el flujo de clientes en 2020 que se abonan a la sanidad privada. Con 1,7 millones de seguros privados, la tierra con más paro de España, tiene sin embargo una de cada 5 personas abonándose al boom de los seguros privados.Aún por debajo de la media nacional, el crecimiento de la privada en Andalucía sobresale. Los seguros privados crecieron en España en 2020 un 4,4%, sumando casi medio millón de españoles a las pólizas privadas.

