Congresista opositor cercano a Petro deja Colombia por amenazas

BOGOTÁ (Spuntnik) — El senador de oposición al Gobierno colombiano, Gustavo Bolívar, quien es además cercano al también senador y precandidato presidencial... 06.10.2021, Sputnik Mundo

"He tomado la decisión de salir del país por las múltiples amenazas que ustedes ya conocen. Se ciernen sobre mi vida, por la persecución a la que estoy sometido, pero sobre todo, porque la Unidad Nacional de Protección (UNP) no me ha prestado el servicio en mis salidas por fuera de Bogotá", dijo el legislador en un video publicado en su cuenta de Twitter.La UNP es la encargada de proteger a congresistas, defensores de Derechos Humanos, y algunos excombatientes en Colombia, país en el que, tan solo este año, han asesinado a 133 líderes sociales, y a 37 firmantes del acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla FARC, según el Instituto de Estudios para la Paz, Indepaz."Volveré al país cuando las condiciones de seguridad mejoren, cuando la UNP decida prestarme el servicio, como se lo presta a muchos congresistas del partido Centro Democrático (oficialista) por fuera de la ciudad, menos a quienes estamos en la oposición", agregó el congresista.Bolívar añadió además que seguirá legislando de manera virtual, y que pidió medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.El senador tiene una investigación abierta en la Procuraduría (Ministerio Público) de Colombia por haber recaudado fondos para regalar cascos, gafas y otros elementos de protección a jóvenes agrupados en la llamada Primera Línea (manifestantes que se ubican al frente de las protestas, y se enfrentan con la policía).

