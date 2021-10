https://mundo.sputniknews.com/20211006/autoridades-mexicanas-emprenden-la-busqueda-de-giancarlo-joven-peruano-desaparecido-en-la-frontera-1116807722.html

Autoridades mexicanas emprenden la búsqueda de Giancarlo, joven peruano desaparecido en la frontera

Autoridades mexicanas emprenden la búsqueda de Giancarlo, joven peruano desaparecido en la frontera

Giancarlo Román de la Cruz, joven de origen peruano, desapareció en territorio mexicano al intentar llegar a Estados Unidos. Ante la exigencia de los padres... 06.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-06T18:05+0000

2021-10-06T18:05+0000

2021-10-06T18:05+0000

américa latina

desaparición

migrantes

desaparecidos

perú

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109037/29/1090372930_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_a4017ca34a5b7f0f99e963fde317f992.jpg

Silvia De la Cruz y su esposo, Heber Román, dejaron atrás su casa en la ciudad de Huancayo, en Junín, una región al centro de Perú, para buscar a su hijo Giancarlo Román de la Cruz, en México, país en el que desapareció desde hace ya medio año. El joven de 28 años salió de Lima, capital peruana, el 20 de marzo de 2021. "Él ha venido a México con sueños, con el sueño americano", contó a Sputnik, su madre, quien desde el 5 de septiembre radica en Saltillo, Coahuila, con la finalidad de emprender la búsqueda de Giancarlo con ayuda de las autoridades mexicanas. "Se quedó en México hasta el 31 de marzo, estaba en la Sierra de Acuña. Hasta las 11:50 (de la noche) he conversado con mi hijo que me dijo: 'mamá si es que me llamas a las 11:57 y no te respondo, es porque ya salí en camino'. Yo le marqué a esa hora, las 12 de la noche y no respondió. Eso fue ya comenzando el 1 de abril", detalló De la Cruz en entrevista.Aunque la madre de Giancarlo aguardaba en Perú la noticia de que su hijo había cruzado la frontera con Estados Unidos, le avisaron lo contrario: el muchacho no había llegado.La búsqueda en la sierra A un mes de haber presentado su caso ante las instituciones mexicanas estales y federales, el pasado 30 de septiembre, autoridades organizaron acciones de búsqueda para hallar a Giancarlo, un acto prácticamente inédito ante el largo historial de migrantes desaparecidos en México cuyos casos permanecen impunes. Heber Román, padre del joven, participó en la brigada y contó a Sputnik que seis camionetas se trasladaron hasta el municipio de Múzquiz, al norte del estado de Coahuila, desde dónde utilizaron una base del Ejército para abordar un helicóptero y sobrevolar un área de la sierra limítrofe con Estados Unidos."Estaba el Ejército y la Policía Municipal, un promedio de 20 agentes, además de la Comisión de Búsqueda de Coahuila y peritos. Llegamos por tierra a Múzquiz, se subió un tramo de dos horas en camioneta, por pura pista hasta un desvío, que salimos a una carretera precaria. Se fue apuntando al norte, hasta el Rancho San Rosendo", explicó el padre del joven.Ese rancho fue hallado vacío por los encargados de la Comisión de Búsqueda de Coahuila que se trasladaron por tierra; sin embargo, el traslado es tan complicado que también se sobrevoló la zona, un vuelo en el que el padre de Giancarlo estuvo presente. Según los testimonios de los padres de los jóvenes que sí cruzaron la frontera, existe un segundo rancho desde dónde partieron a caminar hacia el norte, así como un páramo que sirve como referencia del punto dónde Giancarlo abandonó el grupo en abril. Ese punto no se ha ubicado aún.En los días próximos, los padres del joven tendrán una nueva reunión con la Comisión de Búsqueda local, que definirá si se realiza o no un segundo vuelo de supervisión."Se hicieron seis horas de vuelo la primera vez, pero estamos pidiendo que se hagan unas horas más. Depende de la licenciada a cargo de la Comisión: si ella acepta, sí se va hacer; pero si dice que no hay recursos o no se puede, nosotros vamos a insistir y rogarle para que se pueda hacer una segunda búsqueda", concluyó Heber Román.

https://mundo.sputniknews.com/20210929/las-familias-de-migrantes-desaparecidos-buscan-a-sus-parientes-sin-ayuda-estatal-1116572632.html

https://mundo.sputniknews.com/20210707/los-desaparecidos-en-mexico-durante-el-gobierno-de-lopez-obrador-suman-21546-1113892188.html

perú

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Eliana Gilet https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

Eliana Gilet https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eliana Gilet https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109042653_234:0:1087:853_100x100_80_0_0_637fb80526b31d02afa1b7312845d4fc.jpg

desaparición, migrantes, desaparecidos, perú, méxico