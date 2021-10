https://mundo.sputniknews.com/20211006/argentina-intenta-recuperar-a-tientas-los-alumnos-desvinculados-de-la-escuela-1116817241.html

Argentina intenta recuperar a tientas los alumnos desvinculados de la escuela

BUENOS AIRES (Sputnik) — Un año y medio de pandemia no transcurre en vano. Unos 1,8 millones de alumnos en toda Argentina perdieron contacto con la escuela o... 06.10.2021, Sputnik Mundo

Son estimaciones del Ministerio de Educación, que calcula en 10,5 millones los estudiantes hasta nivel secundario en todo el país, según los últimos datos disponibles de 2019. Esto significa que el 17,7% del total de alumnos en Argentina quedó excluido del sistema escolar.Ante esta realidad, el ministerio lanzó en septiembre de 2020 un programa llamado Acompañar: Puentes de Igualdad, con el que intentaba alentar la continuidad de los estudios entre quienes habían interrumpido su trayectoria escolar. Este plan tenía prevista una inversión de 2.194 millones de pesos —27,4 millones de dólares al cambio oficial de entonces—.A través de este programa, la cartera de Educación asistió a 376.532 estudiantes entre diciembre de 2020 y marzo de este año, y lo mismo pretendía hacer hasta diciembre de 2021 con los 1.870.606 alumnos que perdieron su vínculo con la escuela.El ministerio ingenió ahora otra iniciativa similar. Constituyó un fondo federal dotado de 5.000 millones de pesos (48,1 millones de dólares) llamado Volvé a la Escuela, con el que pretende alcanzar a todos los estudiantes que dejaron de lado el colegio.El Gobierno solo ofrece estimaciones de qué número de niños y adolescentes quedaron marginados del sistema escolar porque no tiene la cuenta exacta.Secuelas y consecuenciasPero "más difícil todavía que estimar cuántos son, es saber dónde ir a buscarlos", razonó en una entrevista con Sputnik el director del Observatorio Argentinos por la Educación, Víctor Volman. "Puede ser que las escuelas sepan qué chicos no están yendo, pero a nivel centralizado, desde el Ministerio de Educación, esa información no es tan precisa".El representante de esta organización de la sociedad civil, financiada con aportes privados nacionales, advierte que esta nación sudamericana todavía no cuenta con un sistema nominal de información que permita conocer dónde estudia cada alumno o cuál es su trayectoria.Desde 2012 existe el Sistema Integral de Información Digital Educativa (Sinide) para tratar de englobar las principales variables del sistema de enseñanza del país, pero solo algunas provincias lo implementan, mientras que otras tienen su propio sistema y otras ni siquiera cuentan con uno.Para conocer más sobre qué desbarajuste causó la interrupción de clases desde marzo de 2020, el Observatorio investigó, en primer lugar, qué porcentaje de estudiantes no tenía Internet en su casa. Lo averiguó a través de la base de datos de Aprender, una prueba estandarizada a nivel nacional que no se realiza desde 2019.La fundación prosiguió su pesquisa a través de encuestas escolares nacionales. Así halló que 9 de cada 10 estudiantes de primaria en colegios estatales utilizaba la aplicación de mensajería WhatsApp como principal medio de contacto pedagógico con la escuela.Este servicio "es una herramienta de comunicación pero no es una plataforma pedagógica", acotó Volman.Argentinos por la Educación también descubrió que 9 de cada 10 alumnos en primaria precisaron la asistencia de un adulto durante la virtualidad. "En 4 de cada 10, el acompañamiento debía ser constante, y esto recaía sobre las madres, principalmente", remarcó su titular.Un año perdidoEl Observatorio es el primero en reconocer que en Argentina "no hay datos para saber cuántos aprendizajes perdieron los chicos (alumnos)".Esta fundación tomó entonces un informe de un instituto de investigación de EEUU y Reino Unido, RISE (The Research on Improving Systems of Education), y lo adoptó al español en base a una prueba específica para países en desarrollo llamada PISA para el desarrollo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).Se realizó entonces una simulación con modelos matemáticos que estiman perfiles de aprendizaje en los diferentes años de estudio.Más allá de la pérdida de aprendizaje, los estudios inciden en otro dato no menor. "Hay un tema de brecha, en donde los chicos de orígenes socioeconómicos más desfavorecidos pierden más que los chicos que provienen de familias con mayor poder adquisitivo", explicó Volman.Y esto se debe no solo por el acceso que haya a Internet. El capital cultural también varía. "La capacidad y el compromiso para poder ayudar a los estudiantes, en términos de tiempo y habilidades, también es menor en caso en las familias más pobres", añadió.Tras la derrota electoral que sufrió en las elecciones primarias del 12 de agosto, el Gobierno de Alberto Fernández renovó parte de su gabinete, ministro de Educación incluido. La nueva gestión de Jaime Perczyk inicia ahora un nuevo derrotero.

