Acuerdos de Abraham: ¿un camino para la paz duradera en Oriente Medio?

Tras la visita del ministro israelí de relaciones exteriores, Yair Lapid, a Bahréin con motivo de la apertura de la embajada de Israel en el país árabe, el... 06.10.2021, Sputnik Mundo

El ministro israelí de relaciones exteriores realizó la primera visita oficial de un representante de Israel a Bahréin, con motivo de la apertura de la Embajada israelí y la inauguración de un puente aéreo entre ambos países. Los dos Estados comenzaron sus relaciones diplomáticas hace aproximadamente un año, luego de que Bahréin aceptara firmar los llamados Acuerdos de Abraham, en conjunto con Marruecos y los Emiratos Árabes Unidos.Ambas partes vienen teniendo una serie de firmas de acuerdos en varias áreas de interés, "desde la cultura al deporte, así como en el sector tecnológico y económico", añadió el investigador. Ello trasciende al Gobierno anterior en Israel, "por lo que más allá del cambio de Gobierno los acuerdos se mantienen, lo cual es importante subrayar", sostuvo.Israel avanza en acuerdos de cooperación con países árabesEn este marco, los acuerdos de Abraham tuvieron el auspicio de la administración de Donald Trump en EEUU, "lo cual pautó un proceso de normalización de relaciones entre Israel y varios países árabes con los cuales no tiene frontera territorial", indicó. En este sentido, "estos acuerdos han permitido un interesante desarrollo geopolítico, porque marcó que Israel puede tener lazos diplomáticos estables y sanos con naciones árabes, aun conviviendo con la irresolución del conflicto palestino israelí", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador Sebastián Schulz, con quien dialogamos sobre el impacto de la crisis de Evergrande en China.Beijing toma medidas contra la especulación en el sector inmobiliarioEl gigante chino Evergrande continúa sorteando las fechas límites del pago de intereses de su deuda de más de 300.000 millones de dólares, mientras el mundo observa su debacle. Si bien varios economistas descartan un contagio global como lo ocurrido en el año 2008, esta crisis implica una nueva advertencia.En este marco, "Evergrande es una de las empresas privadas más grandes de China, representando cerca de un 2% de su PBI, lo cual para una sola empresa es un dato importante", sostuvo. Evidentemente, "el sector inmobiliario chino ha experimentado los efectos de la especulación, lo cual es algo que el Partido Comunista de China ha tomado nota", aseveró. Por medio de la mayor atención a una clase media en ascenso que reclama un mejor acceso a la vivienda, "Beijing estableció regulaciones tendientes a frenar la especulación", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, realizó un análisis sobre la perspectiva estructuralista en lo referente al estudio de los esquemas de dependencia en la economía internacional.Conocerme me hizo libreEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el ex sacerdote católico Julio Boffano, con quien dialogamos sobre su nueva obra llamada "Conocerme me hizo libre", la cual habla sobre la problemática del abuso sexualdentro de la Iglesia Católica.

