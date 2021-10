https://mundo.sputniknews.com/20211005/video-un-espectaculo-aereo-se-convierte-en-una-lluvia-de-drones-en-china-1116740624.html

Video: un espectáculo aéreo se convierte en una lluvía de drones en China

Video: un espectáculo aéreo se convierte en una lluvía de drones en China

Incluso con los avances tecnológicos de los últimos años los espectáculos aéreos con drones, donde decenas (y a veces cientos de dispositivos) forman distintas... 05.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-05T04:50+0000

2021-10-05T04:50+0000

2021-10-05T04:59+0000

china

insólito

videoclub

drones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109130/46/1091304622_0:121:1921:1201_1920x0_80_0_0_0b910cd76ae53e9dd7d72b866f2baa1b.jpg

Según los medios locales, estos drones debían formar parte de un espectáculo en frente de un centro comercial, pero debido a un "error operativo" acabó en un incidente que quedó grabado en video.En las imágenes se puede ver cómo decenas de drones bien iluminados descienden del cielo, algunos de manera lenta y controlada, mientras que otros se desplomaron abajo.Se estima que unas 5.000 personas vinieron para ver el espectáculo llevado a cabo el 1 de octubre con unos 200 drones, pero afortunadamente no hubo reportes sobre heridos. Esta no es la primera vez que un incidente similar ocurre en China.En mayo de 2021, 17 drones se estrellaron durante unas celebraciones en la ciudad de Chengdu, en el suroeste del país. En aquella ocasión una investigación policial llegó a la conclusión de que fueron empleados unos bloqueadores de señal. Supuestamente, aquel ataque fue perpetrado por una compañía rival que no fue elegida para el evento.

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

china, insólito, videoclub, drones