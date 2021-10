https://mundo.sputniknews.com/20211005/tendremos-problemas-reconocido-visionario-economico-explica-como-mitigar-la-alta-inflacion-1116747616.html

"Tendremos problemas": reconocido 'visionario' económico explica cómo mitigar la alta inflación

"Tendremos problemas": reconocido 'visionario' económico explica cómo mitigar la alta inflación

La Bolsa de Nueva York podría estar al borde de un trimestre "inusualmente doloroso", advierte el reconocido profesor de finanzas Jeremy Siegel. El experto dió... 05.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-05T12:06+0000

2021-10-05T12:06+0000

2021-10-05T12:06+0000

economía

bolsa de valores

mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1116747360_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4449ff8877deeeda806c527c00399284.jpg

"Tendremos problemas más adelante", declaró el experto en una entrevista con CNBC. Jeremy Siegel, conocido por sus acertados pronósticos económicos y darle nombre a la llamada paradoja de Siegel, subraya que la inflación podría convertirse en un problema "mucho mayor de lo que cree la Junta de la Reserva Federal (Fed)". Agrega que "habrá presión sobre la Fed" para que acelere la reducción de los estímulos, pero el mercado en general no estará listo para tal desenlace.Este pronóstico sigue otra predicción que hizo en enero. En ese entonces, declaró —y con razón— que el promedio industrial Dow Jones iba a llegar a los 35.000 puntos en el 2021, lo que significa un inesperado aumento del 14% desde la apertura de la bolsa de lo que va del año. El 16 de agosto, el índice alcanzó un récord histórico de 35.631,19 puntos y el 1 de octubre, cerró en 34.326,46.Siegel dice sentirse preocupado por el impacto que podría tener la futura crisis en las acciones de crecimiento, especialmente las de tecnología. Por ejemplo, el Nasdaq —que hasta el momento se encuentra a un 5% de su máximo histórico— corre el riesgo de sufrir fuertes pérdidas. Las acciones de larga duración también se enfrentarán a este desafío.El experto opina que las empresas que se benefician del aumento de las tasas y generan dividendos no resultarán afectadas en la misma medida que las bolsas. Por el contrario, "finalmente podrían ganarse un lugar en el mundo", y es que los dividendos históricamente están protegidos contra la inflación, aunque no son tan estables como los bonos gubernamentales. En cuanto a los bonos a largo plazo, "van a sufrir de manera bastante dramática en los próximos seis meses".El oro también corre el riesgo de perder parte de su valor no tanto por la inflación sino debido a la creciente popularidad de las criptomonedas, estima.El experto opina que, a pesar de la escalada de los precios de los inmuebles, los bienes raíces y los grupos de inversión en activos inmobiliarios seguirán siendo buenos activos.

https://mundo.sputniknews.com/20210921/la-jefa-del-tesoro-de-eeuu-advierte-sobre-una-catastrofe-economica-por-la-deuda-del-pais-1116262033.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bolsa de valores, mercados y finanzas