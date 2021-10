https://mundo.sputniknews.com/20211005/presidente-lasso-afirma-que-cumplio-con-la-ley-al-deshacerse-de-empresas-offshore-en-2017-1116739869.html

Presidente Lasso afirma que cumplió con la Ley al deshacerse de empresas offshore en 2017

Presidente Lasso afirma que cumplió con la Ley al deshacerse de empresas offshore en 2017

QUITO (Sputnik) — El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso afirmó que al deshacerse, en 2017, de sus empresas off shore cumplió con la Ley y criticó a los... 05.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-05T04:10+0000

2021-10-05T04:10+0000

2021-10-05T04:10+0000

américa latina

ecuador

guillermo lasso

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1116739839_0:39:3017:1736_1920x0_80_0_0_349975d6f6b4c4a9587641658afd5cdd.jpg

“Guillermo Lasso es uno de los pocos líderes que cumplió la ley al deshacerse de sus inversiones; siempre fui y soy respetuoso de la Ley, por eso pude ser candidato a la Presidencia de la República”, dijo Lasso en un mensaje en el que expuso su posición frente a las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), difundida el domingo en los denominados Papeles de Pandora.Según la investigación, Lasso se deshizo, en 2017, de un entramado de empresas off shore que tenía en paraísos fiscales antes de ser candidato a la Presidencia de su país, la cual asumió en mayo pasado tras ganar la segunda vuelta electoral en abril.Los registros filtrados muestran que Lasso transfirió activos a dos fideicomisos en Dakota del Sur en diciembre de 2017, tres meses después de que el parlamento de Ecuador aprobara una ley que prohíbe a los funcionarios públicos mantener activos en paraísos fiscales.El mandatario ecuatoriano dijo que sus ingresos provienen de su trabajado de décadas en el Banco de Guayaquil y que años atrás tuvo “inversiones legítimas en otros países, lo cual ha sido público siempre”.Añadió que es público que al crearse la ley de 2017, que impide a candidatos tener inversiones en el exterior, se deshizo de todas esas empresas sin ningún tipo de protesta, demora u objeción.Lasso dijo que no hay que cuestionarse de dónde sale el dinero que honestamente se produce, sino de dónde sale el dinero que tienen los malos políticos en el exterior.Los Papeles de Pandora provocaron que el presidente de la Comisión de Fiscalización de la legislatura de Ecuador, Fernando Villavicencio, solicite al presidente ecuatoriano que informe si tiene actualmente vínculos con fideicomisos, compañías y fundaciones mencionados en la investigación periodística.El legislador añadió que no solo investigará los Papeles de Pandora sino también la vinculación de exfuncionarios en los Panamá Papers, otra investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que fue presentada en 2016.Los papeles de Panamá involucraron en tramas de corrupción a varios funcionarios del gobierno de Rafael Correa (2007-2017), algunos de los cuales fueron procesados y están en prisión.

https://mundo.sputniknews.com/20211005/comision-fiscalizadora-de-asamblea-de-ecuador-pide-informacion-a-lasso-por-papeles-de-pandora-1116736761.html

https://mundo.sputniknews.com/20211004/ecuador-los-papeles-de-pandora-salpican-al-presidente-lasso-1116726135.html

https://mundo.sputniknews.com/20211004/las-offshore-de-lasso-una-vieja-acusacion-que-puede-poner-en-riesgo-su-gobierno-1116725000.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ecuador, guillermo lasso