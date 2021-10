https://mundo.sputniknews.com/20211005/podra-cavani-jugar-en-brasil-1116769201.html

¿Podrá Cavani jugar en Brasil?

¿Podrá Cavani jugar en Brasil?

La principal cuota de incertidumbre para la próxima fecha triple de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022 está centrada en si Edinson Cavani... 05.10.2021, Sputnik Mundo

El pasado mes de septiembre, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) sorprendió a Sudamérica y el mundo al invadir el terreno de juego a los cinco minutos de partido entre el dueño de casa y el seleccionado argentino.Según normas brasileñas —aún vigentes a la fecha—, las personas que han estado en el Reino Unido en los últimos 14 días previos a su llegada a territorio brasileño deberán cumplir una cuarentena obligatoria de otros 14 días, basados en criterios de reciprocidad entre ambos países.En ocasión de la última edición del clásico sudamericano disputado en Sao Paulo, sus funcionarios ingresaron al campo de juego y exigieron la suspensión del partido, alegando que los futbolistas argentinos Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía habían falseado los formularios al ingresar al país desde el Reino Unido, donde compiten y viven.Triple fechaEn la próxima triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas, Brasil solo jugará en condición de local el próximo 14 de octubre ante Uruguay en el estadio Arena de Amazonia de Manaus (noroeste).Las conjeturas sobre tal encuentro recaen en la figura del delantero uruguayo del Manchester United inglés, Edinson Cavani. El uruguayo es el único competidor celeste radicado en el Reino Unido convocado para jugar en territorio brasileño.Las expectativas sobre sí Anvisa dará o no el visto bueno para que Cavani pueda ingresar a territorio brasileño y jugar frente al combinado verdeamarelo, han alcanzado incluso gestiones a niveles diplomáticos."Todo esto se debió por una exigencia del gobierno brasileño, porque se maneja con reciprocidad. Es decir, cualquier país que le pida cuarentena a los ciudadanos brasileños, Brasil le va a pedir cuarentena a las personas que vengan de ese país", sostuvo Gastón Tealdi, vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), en una entrevista al medio deportivo uruguayo FutbolUy.El delantero se mostró confiado de poder disputar el encuentro frente al seleccionado de Brasil: "Se está hablando y tratando de buscar la mejor solución. Creo que no va a haber problema porque si ellos tienen flexibilidad para los jugadores de Brasil, no creo que haya problema de que yo pueda jugar y esperemos que sea así", afirmó Cavani en su llegada a Montevideo.

