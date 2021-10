https://mundo.sputniknews.com/20211005/nuevo-disco-en-camino-adele-intriga-a-sus-fans-con-una-misteriosa-actualizacion--1116750478.html

¿Nuevo disco en camino? Adele intriga a sus fans con una misteriosa actualización

La cantautora británica Adele lleva desde 2015 sin sacar nuevos álbumes. Sin embargo, una reciente actualización en sus redes sociales insinúa que pronto... 05.10.2021, Sputnik Mundo

estilo de vida

arte y cultura

música

adele

gente

Si bien la intérprete de Hello todavía no se ha pronunciado sobre la nueva obra, ha cambiado las fotos de sus perfiles en todas las redes sociales, algo que los artistas suelen hacer como parte de una campaña publicitaria. Ahora muestran una misteriosa imagen desenfocada en colores azul y gris.La actualización generó todo tipo de reacciones en Twitter. Los fans de la artista no pudieron contener la emoción al enterarse de la noticia:Se especula que el nuevo disco se llamará 30, pues a principios de octubre, varios letreros con dicho número aparecieron en algunos de los lugares más emblemáticos del mundo, como el Museo del Louvre, el Empire State Building, el Coliseo, la sede de la BBC Radio y hasta las Torres de Satélite, en México.Adele suele titular sus discos con la edad que tenía cuando los creó, empezando por 19, 21 y 25. Pese a que hasta el momento, tiene 33 años, lanzó 25 cuando tenía 27. Al mismo tiempo, declaró en una entrevista que 25 sería el último álbum con ese patrón, por lo que es posible que opte por otro título.

