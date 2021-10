https://mundo.sputniknews.com/20211005/mario-vargas-llosa-aparece-en-los-papeles-de-pandora--1116742524.html

Mario Vargas Llosa aparece en los Papeles de Pandora

Mario Vargas Llosa aparece en los Papeles de Pandora

El escritor utilizó una sociedad 'offshore' de las Islas Vírgenes Británicas para gestionar su fortuna. Al convertirse en residente fiscal en España la declaró... 05.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-05T09:47+0000

2021-10-05T09:47+0000

2021-10-05T09:47+0000

españa

mario vargas llosa

fraude fiscal

fraude

papeles de pandora

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108856/86/1088568689_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_63caa9e89b28b1c6ede07695840c2505.jpg

Los nombres no dejan de surgir de la nutrida lista de los Papeles de Pandora. Uno de los más recientes es el de Mario Vargas Llosa. El escritor figuró como titular último de Melek Investments, una sociedad offshore creada en 2015 en las Islas Vírgenes Británicas. A través de esta gestionaba el dinero obtenido de los derechos de autor de sus obras y de la venta de varios inmuebles en Madrid y Londres.Los documentos internos del despacho Overseas Management Company descubren la existencia de esta sociedad offshore. En los ficheros y correos electrónicos del bufete constan el nombre y la firma de Vargas Llosa. Surge a raíz de la intención de abrir una cuenta en el banco de inversiones estadounidense Jefferies. La entidad bancaria consideraba necesaria la creación de dicha estructura. Tras dos cartas de recomendación, Melek Investments comenzaría a operar.Según explica la agencia literaria Carmen Balcells, encargada de la representación del famoso literato, a el diario El País, esta sociedad se registró cuando él no vivía ni en España ni en Perú, países que aparecen en su pasaporte. La estructura fiscal, obra de Jefferies, fue ideada tras su divorcio de Patricia Llosa Urquidi. Fue llamada Melek Investments por cuestiones de privacidad. La cuenta manejaba 1,1 millones de euros y una vez liquidada pasó a existir bajo el nombre del Premio Nobel de Literatura. Es más, cuando se convirtió en residente fiscal de España en 2017, la cuenta fue declarada a las autoridades fiscales.Su aparición en los Papeles de Pandora le ha convertido en objeto de críticas en redes sociales. Además de decenas de usuarios, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha respondido a las palabras de Vargas Llosa en la convención del PP. "Lo importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien. Y votar bien es algo muy importante y los países que votan mal, como ha ocurrido con algunos países latinoamericanos, lo pagan caro", dijo el escritor. "Defraudar debe ser como votar, que hay que hacerlo bien", responde Montero.Esta no es la primera vez que se vincula a Vargas Llosa con un paraíso fiscal. El autor fue una de las celebridades que hizo acto de presencia en los Papeles de Panamá. Él y su exmujer reservaron una sociedad offshore con Mossack Fonseca en 2010. Sin embargo, no llegó a emplearla, ya que un intermediario pidió cambiar el accionariado de esta, que pasó a manos de dos ciudadanos rusos.

https://mundo.sputniknews.com/20211004/elton-john-shakira-y-claudia-schiffer-los-famosos-que-aparecen-en-los-papeles-de-pandora-1116721736.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mario vargas llosa, fraude fiscal, fraude, papeles de pandora