https://mundo.sputniknews.com/20211005/lilly-tellez-no-llame-a-insultar-a-amlo-ni-que-fuera-norona-1116773334.html

Lilly Téllez: "No llamé a insultar a AMLO, ni que fuera Noroña"

Lilly Téllez: "No llamé a insultar a AMLO, ni que fuera Noroña"

Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicara que no asistirá a la entrega de la medalla Belisario Domínguez para no exponerse a... 05.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-05T19:52+0000

2021-10-05T19:52+0000

2021-10-05T19:53+0000

américa latina

senado de méxico

gobierno de méxico

andrés manuel lópez obrador

partido acción nacional (pan)

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116331024_0:0:712:401_1920x0_80_0_0_b0de33be587d68568c2ea58bb9e0fa64.jpg

"Ni que fuera yo Layda Sansores o Noroña, no somos iguales, no había ninguna intención de faltarle al respeto a la investidura presidencial", dijo la integrante de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado en entrevista con Radio Fórmula.Durante su conferencia de prensa del 4 de octubre, el mandatario mexicano informó que no acudiría a la entrega de la medalla Belisario Domínguez, condecoración que entrega el Senado, para no exponerse ante "el llamado de una legisladora del bloque conservador", en referencia a Téllez.Al respecto, la senadora del PAN indicó que su llamado fue para dialogar y hacerle ver al presidente mexicano que constantemente viola la Constitución.Asimismo, señaló que el vocero de la presidencia mexicana, Jesús Ramírez, ha emprendido una campaña en su contra tergiversando sus declaraciones."Es un despropósito que hayan organizado una campaña en mi contra desde Palacio Nacional, diciendo que yo convoqué a una agresión contra el presidente. Eso está mal y eso me pone a mí en riesgo", señaló.

https://mundo.sputniknews.com/20211004/los-puntos-clave-de-la-mananera-de-amlo-del-4-de-octubre--minuto-a-minuto-1116702990.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

senado de méxico, gobierno de méxico, andrés manuel lópez obrador, partido acción nacional (pan), méxico