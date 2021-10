https://mundo.sputniknews.com/20211005/lilly-tellez-la-nueva-pelea-entre-morena-y-el-pan-en-el-senado-1116776626.html

Lilly Téllez, la nueva pelea entre Morena y el PAN en el Senado

Luego de que la senadora panista Lilly Téllez indicara que recibió amenazas tras haber sido señalada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador... 05.10.2021, Sputnik Mundo

De acuerdo con los legisladores panistas, el presidente mexicano incitó al odio contra Lilly Téllez tras haber afirmado en su conferencia de prensa diaria que la senadora había hecho un llamado a increparlo, razón por la cual no asistirá a la entrega de la medalla Belisario Domínguez.Tras esto, Téllez compartió mensajes que recibió de usuarios en redes sociales en donde incluso amenazan a su hijo.Al respecto, la bancada del PAN en la Cámara Alta salió a la defensa de la senadora y aseguró que desde Palacio Nacional se orquesta un discurso que está dividiendo al país.Legisladoras de la bancada de Acción Nacional se unieron a la condena de los dichos de López Obrador.Julen Rementería, panista que en semanas pasadas se vio involucrado en la polémica por invitar al líder de VOX, Santiago Abascal, dijo que si algo llega a pasarle a la senadora será por culpa del presidente mexicano.En tanto, la senadora morenista Antares Vázquez aseguró que las acusaciones del PAN son solo un circo para no asumir las consecuencias de sus actos."Es una traidora, traicionó al pueblo de Sonora, traicionó a sus electores", dijo la legisladora.Quien también se unió a los reclamos contra Lilly Téllez fue la senadora Malú Micher."Qué farsante, qué farsantes, qué vergüenza que tengamos en este país y en este Senado a personas que no entienden qué es la doble moral", dijo.

